"Cidade de Deus" é o 2º filme de língua estrangeira mais assistido no mundo; veja lista

Não são apenas as produções de Hollywood que fazem sucesso internacionalmente. Para descobrir quais são os filmes e séries mais bem avaliados em língua estrangeira, a Preply, plataforma online que conecta alunos e tutores nativos em mais de 50 idiomas, fez um levantamento sobre as produções mais populares do IMDb.

O destaque brasileiro foi o filme Cidade de Deus, que aparece na segunda posição dos mais assistidos do mundo, atrás apenas de Os Intocáveis, que ocupa o primeiro lugar. Já em terceiro lugar está o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, demonstrando que dois dos três filmes em língua estrangeira mais assistidos são de origem e língua francesas.

Segundo Daniele Saccardi, gerente de campanhas da Preply, ter um filme nacional logo no Top 3 mostra como a produção local de cinema é um mercado que deve ser visto com bons olhos, tanto pelo público quanto pelos investidores. “Além disso, nós sempre estamos descobrindo algo e quando assistimos algo novo, podemos aprender outra língua, por exemplo, e é neste momento que conseguimos expandir os nossos conhecimentos", diz.

"Outro benefício de consumir este tipo de conteúdo é descobrir o contexto das palavras, que inúmeras vezes podem ter vários sentidos, dependendo do seu uso no dia a dia. A repetição também ajuda a fixar mais o vocabulário, aumentando a quantidade de palavras que você conhece”, completa.

Muito além dos blockbusters americanos

Além dos longas-metragens, a Preply selecionou séries estrangeiras de sucesso, como a produção espanhola La Casa de Papel, que ficou em primeiro lugar no levantamento da empresa. A história dos oito ladrões que entraram na Casa da Moeda da Espanha com o intuito de realizar o maior roubo da história foi assistida por mais de 69 milhões de espectadores nas quatro semanas após a estreia de sua quinta temporada, segundo dados da plataforma de streaming Netflix, batendo o próprio recorde, que era de 65 milhões no mesmo período, mas na quarta temporada.

Dois seriados alemães (Dark, 2017, e Como Vender Drogas Online (Rápido), 2019) e dois coreanos (Round 6, 2021, e Kingdom, 2019) também são destaques estrangeiros no Top 10, que ainda inclui seriados aclamadas pelo público, como o sueco The Bridge (2011) na quarta posição, o espanhol Elite (2018) em quinto lugar, o norueguês Skam (2015) e o brasileiro O Mecanismo (2018) como sétimo colocado.

A produção brasileira, que ganhou notoriedade através da Netflix, conta a história de um delegado da Polícia Federal e a sua curiosidade obsessiva que o levou a imergir em uma das maiores investigações de desvio e lavagem de dinheiro da história do Brasil, a Operação Lava-Jato. A série conta com duas temporadas disponíveis na Netflix.

Conheça os filmes em língua estrangeira mais assistidos no mundo:

Os Intocáveis (2011, francês) Cidade de Deus (2002, português) O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001, francês) A Viagem de Chihiro (2001, japonês) Parasita (2019, coreano) A Vida É Bela (1997, italiano) O Labirinto do Fauno (2006, mexicano) Oldboy (2003, coreano) A Vida dos Outros (2006, alemão) Princesa Mononoke (1997, japonês)

Conheça as séries em língua estrangeira mais assistidas no mundo:

La Casa de Papel (2017, espanhol) Dark (2017, alemão) Round 6 (2021, coreano) The Bridge (2011, sueco) Elite (2018, espanhol) Kingdom (2019, coreano) O Mecanismo (2018, português) Gomorra (2014, italiano) Skam (2015, norueguês) Como Vender Drogas Online (Rápido) (2019, alemão)

