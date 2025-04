Esquentas e afters de Lady Gaga no Rio: veja mais de 70 festas inspiradas na cantora

O Rio de Janeiro vai parar para Lady Gaga e explodir em festa. Com o megashow gratuito da diva pop marcado para 3 de maio em Copacabana, a cidade se prepara para uma maratona de celebrações. São mais de 70 festas privadas inspiradas no universo da Mother Monster, transformando a capital em um verdadeiro templo “gaguiano”. O levantamento foi feito pela página Rio Fervo, dedicada ao universo LGBTQIA+.

Programação especial

De sunset boat parties a eventos em clubes underground, as festas reúnem produtores do Rio e de outros estados, ocupando espaços da Zona Sul ao Centro. A programação inclui DJs brasileiros reconhecidos internacionalmente, show de Pabllo Vittar e performances de drags locais e internacionais — incluindo estrelas do reality RuPaul’s Drag Race. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 270.

Destaques da programação

Gaga na Pink Flamingo

A boate Pink Flamingo, em Copacabana, terá sete dias seguidos de festa para os little monsters, começando em 30 de abril. O espaço, referência na cena LGBTQIA+, terá shows das drags Eureka e Aja, do RuPaul’s Drag Race, com direito a meet & greet pago.

30/4 : Treta Festa (a partir de R$ 50)

: Treta Festa (a partir de R$ 50) 1/5 : Festa Born This Way (R$ 60)

: Festa Born This Way (R$ 60) 2/5 : Warm Up Lady Gaga, com show de Eureka (R$ 60)

: Warm Up Lady Gaga, com show de Eureka (R$ 60) 3/5 : After oficial com Aja (R$ 100)

: After oficial com Aja (R$ 100) 4/5 : Domingueira Mayhen (R$ 50)

: Domingueira Mayhen (R$ 50) 5/5 : Festa Fica, Vai Ter Gaga (R$ 50)

: Festa Fica, Vai Ter Gaga (R$ 50) 6/5: Noche Latina Alejandro

Ingressos à venda pelo Sympla.

Pabllo Vittar no Vivo Rio

Na véspera do show de Gaga, Pabllo Vittar será a grande atração da festa Shantay Warm Up no Vivo Rio, no Aterro do Flamengo. A noite também terá apresentações de Desiree Beck, Karmaleoa e Betina Polaroid.

Ingressos: a partir de R$ 120 (pista), R$ 230 (frontstage) e R$ 270 (camarote)

Vendas pela plataforma Ticket360

Festas paulistas no Rio

Projeto Kevin : estreia no dia 1º de maio, às 23h, na The Home (Centro). Ingressos a partir de R$ 70 no Shotgun.

: estreia no dia 1º de maio, às 23h, na The Home (Centro). Ingressos a partir de R$ 70 no Shotgun. Fresh Pool in Rio: pool party no dia 4 de maio, na Cidaddess (Santo Cristo), com ingressos entre R$ 80 e R$ 160 (opção de open bar).

O DJ Allan Natal será uma das atrações e promete um set recheado de músicas da Lady Gaga.

Feijoada da Gag

No Largo do Boticário, em Cosme Velho, o hostel Jo&Joe promoverá no dia 4 de maio uma feijoada animada por drags e muita música pop.

Ingressos: R$ 60 (entrada) ou R$ 100 (entrada + feijoada)

Vendas pelo Sympla

Ballroom da Gaga, na Lapa

O Clube dos Democráticos, na Lapa, receberá o The Cvnt Monster Ball no dia 1º de maio, a partir das 18h, com um baile de vogue competitivo inspirado em Lady Gaga. Ingressos de R$ 15 a R$ 50 no Shotgun.

Marry the Night na V de Viadão

Na quadra da escola de samba São Clemente, na Cidade Nova, a festa V de Viadão fará um after logo após o show na praia, no dia 3 de maio. Os ingressos para o público geral estão esgotados, mas haverá lista para pessoas trans e travestis.

Gaga in Rio Festival

A casa de festas Florida In Rio, no bairro Saúde, promoverá quatro dias de celebrações na Praça Mauá (1, 3, 4 e 5 de maio), com ingressos vendidos na hora.