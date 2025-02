Como usar o reenquadramento analisar problemas de outro ângulo

Muitas vezes, ao enfrentar um problema, ficamos presos a uma única forma de enxergá-lo. A repetição de abordagens pode limitar a criatividade e impedir que soluções mais eficazes sejam encontradas. Nesses momentos, mudar de perspectiva pode ser o caminho para destravar o raciocínio e chegar a respostas inovadoras.

Uma ferramenta útil para isso é a Matriz de Reenquadramento, um método desenvolvido por Michael Morgan, autor do livro Creating Workforce Innovation (1993). A técnica permite analisar um problema a partir de diferentes pontos de vista, considerando como pessoas com experiências diversas lidariam com a questão.

Como funciona a Matriz de Reenquadramento

A Matriz de Reenquadramento é estruturada em três etapas simples:

1. Desenhe a grade

O primeiro passo é criar um quadro dividido em quatro quadrantes, deixando um espaço no centro. No centro, escreva o problema que deseja analisar.

Esse esquema visual ajudará a organizar os diferentes ângulos a serem explorados.

2. Escolha as perspectivas

O próximo passo é definir quatro abordagens para examinar o problema. Existem duas formas principais de fazer isso:

Abordagem dos 4Ps

Essa abordagem considera quatro perspectivas fundamentais de um negócio:

Produto: O problema está no produto ou serviço? O preço está adequado? Ele atende bem ao mercado?

O problema está no produto ou serviço? O preço está adequado? Ele atende bem ao mercado? Planejamento: A estratégia ou os planos de negócio precisam ser aprimorados?

A estratégia ou os planos de negócio precisam ser aprimorados? Potencial: Como aumentar vendas ou produtividade? Se a empresa expandisse rapidamente, como isso afetaria o problema?

Como aumentar vendas ou produtividade? Se a empresa expandisse rapidamente, como isso afetaria o problema? Pessoas: Quais são os impactos do problema nas pessoas? O que clientes e funcionários pensam sobre ele?

Abordagem das Profissões

Aqui, o problema é analisado sob o ponto de vista de diferentes especialistas ou setores. Por exemplo:

Engenharia: Um engenheiro analisaria o problema de forma técnica e estrutural, buscando soluções baseadas em eficiência, processos e otimização de recursos.

Um engenheiro analisaria o problema de forma técnica e estrutural, buscando soluções baseadas em eficiência, processos e otimização de recursos. Direito: Um advogado consideraria os impactos legais e regulatórios do problema, avaliando riscos jurídicos e conformidade com a legislação.

Um advogado consideraria os impactos legais e regulatórios do problema, avaliando riscos jurídicos e conformidade com a legislação. Gestão Executiva: Um CEO examinaria a questão sob a ótica estratégica e financeira, considerando como a solução impactaria os negócios a longo prazo.

Um CEO examinaria a questão sob a ótica estratégica e financeira, considerando como a solução impactaria os negócios a longo prazo. Recursos Humanos: Um gestor de RH avaliaria os efeitos do problema sobre os funcionários, a cultura organizacional e o engajamento da equipe.

Essa abordagem é útil quando o problema afeta múltiplos stakeholders ou quando é necessário quebrar padrões de pensamento e incentivar a inovação.

3. Faça um brainstorm de fatores

Com a matriz preenchida, é hora de listar os fatores relacionados ao problema dentro de cada perspectiva.

Se for um exercício em grupo, divida os participantes e atribua a cada grupo uma das abordagens. Também é possível incluir profissionais de diferentes áreas da empresa para trazer novas percepções.

Após essa análise, a equipe terá uma visão mais ampla do problema, facilitando a identificação de soluções inovadoras.

Conclusão

A Matriz de Reenquadramento é uma ferramenta prática para romper padrões de pensamento e visualizar problemas por novos ângulos. Ao adotar diferentes perspectivas, as chances de encontrar soluções mais eficazes e criativas aumentam significativamente.

Se você sente que está preso a uma única forma de enxergar um desafio, experimente essa técnica e descubra novas possibilidades para resolver o problema.