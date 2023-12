CCXP 2023: veja a programação completa desta sexta-feira,1

A sexta-feira da CCXP 2023 finalmente chegou! O segundo dia do evento promete painéis bem divertidos e grandes novidades do entretenimento para 2024.

Neste ano, a homenageada será Xuxa Meneghel. Mas, hoje o São Paulo Expo contará com a presença de grandes celebridades, como Junji Ito e Roy Thomas, de "Deuses do Trovão" e tantos outros.

Veja a programação completa da CCXP 2023 nesta sexta-feira, 1

13h30: [adult swim] Please come to Brasil

14h30: Deuses do Trovão: Junji Ito

15h30: Deuses do Trovão: Roy Thomas

16h30: Universo MSP

17h30: Netflix apresenta Rebel Moon

Que dia começa a CCXP 2023?

A feira começa no dia 30 de novembro e vai até o dia 3 de dezembro de 2023. Como nos demais anos, a CCXP acontece no São Paulo Expo.

Que horas abrem os portões da CCXP 2023?

O funcionamento da CCXP funcionará em diferentes horários nos quatro dias de evento (e Spoiler Night). Veja abaixo:

Quinta-feira (30): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sexta-feira (1): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sábado (2): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Domingo (3): das 12h às 20h;

das 12h às 20h; Spoiler Night (29): das 18h às 21h (somente para clientes Epic Experience, Full Experience, convidados e parceiros)

Como chegar até a CCXP 2023?

Como nos anos anteriores, a CCXP fica será no São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, bairro Vila Água Funda, da cidade de São Paulo. É possível chegar de metrô, saindo pela estação Jabaquara — do metrô até o pavilhão existe uma caminhada de pelo menos 20 minutos. Ha também um ônibus (linha 605A-10) que chega mais próximo do evento.

A CCXP também oferece um translado gratuito, de ida e volta, que sai da estação Santos-Imigrantes (Linha 2- Verde) do metrô até o São Paulo Expo, durante todos os dias de CCXP das 8h às 23h. No local do evento também há estacionamento pago, a partir dos R$ 70 (pelo período de 12h).