O Mundo Depois de Nós, Sweet Home e The Archies: veja o que entra na Netflix essa semana

O último mês do ano chegou e a Netflix já divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em dezembro. O mês é recheado de lançamentos importantes e muito aguardados pelos fãs, além dos especiais de Natal e fim de ano.

Veja a lista completa dos lançamentos de dezembro na Netflix

Entre os principais destaques desta semana está a segunda temporada de "Sweet Home", os filmes "The Archies" e "O Mundo Depois de Nós", que conta com elenco composto por Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Myha'la Herrold. Destaque também para o documentário "Vozes da Segunda Guerra" para terceira temporada de "Hilda", que também entra no catálogo esse mês para alegrar a criançada.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix na 1ª semana de dezembro de 2023

Séries que entram esta semana na Netflix

Sweet Home: Temporada 2 | 1/12/2023

Eu Odeio Natal: Temporada 2 | 7/12/2023

Filmes que entram esta semana na Netflix

O Último dos Moicanos | 1/12/2023

O Natal de Costume | 6/12/2023

The Archies | 7/12/2023

O Mundo Depois de Nós | 8/12/2023

Documentários que entram esta semana na Netflix

Vozes da Segunda Guerra | 7/12/2023

Conteúdo infantil que entram esta semana na Netflix