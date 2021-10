Caso de Alec Baldwin não é único: filho de Bruce Lee também morreu no set

O caso envolvendo o ator Alec Baldwin, que matou por acidente uma diretora em set de filmagem do faroeste "Rust" traz à memória morte de Brandon Lee. Os sets de filmagens têm normas para o uso de armas cenográficas, mas vários acidentes foram registrados nas últimas décadas.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.

Um dos mais famosos aconteceu quando Brandon Lee, filho da lenda das artes marciais Bruce Lee, morreu durante as filmagens de "O Corvo", após ser baleado com uma arma que deveria conter balas de festim.

A irmã de Brandon Lee, Shannon Lee, comentou o incidente no Twitter.

"Nossos corações estão com as famílias de Halyna Hutchins e de Joel Souza e de todos os envolvidos no incidente em 'Rust'", publicou na conta oficial no Twitter de Brandon Lee. "Ninguém deveria ser morto por uma arma em um set de filmagem", completou.

"Rust" é um western protagonizado por Baldwin, que interpreta Harland Rust, um foragido que vê o neto ser acusado de assassinato e que foge com ele quando o jovem é condenado à forca pelo crime.

Baldwin havia publicado algumas horas antes no Instagram uma foto, aparentemente no set, vestido com roupas de época. "De volta ao trabalho presencial. Caramba... é exaustivo", escreveu na legenda do post.