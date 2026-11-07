'Cidade de Deus: A Luta Não Para' é continuação do filme de 2002? Entenda

Buscapé cresceu, virou fotógrafo e continua ligado à comunidade onde passou a infância. É a partir desse reencontro que "Cidade de Deus: A Luta Não Para" dá sequência à história de "Cidade de Deus", filme de 2002 dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund.

A série é uma continuação do longa, ambientada cerca de 20 anos depois dos acontecimentos retratados no cinema. Alexandre Rodrigues reassume o papel de Buscapé, acompanhado por outros integrantes do elenco original. A trama avança para o início dos anos 2000, quando novas disputas pelo território atravessam a vida dos moradores.

Com a estreia da segunda temporada marcada para este domingo, 8, na HBO Max e na HBO, a produção amplia essa conexão ao trazer Matheus Nachtergaele de volta como Cenoura.

Como a série continua a história do filme?

Em "Cidade de Deus", o público acompanha a formação da comunidade e o avanço do crime organizado pelo olhar de Buscapé, um jovem que encontra na fotografia uma possibilidade de futuro.

"Cidade de Deus: A Luta Não Para" parte da vida adulta desse personagem. Seu trabalho como fotógrafo conduz o retorno ao território e o reencontro com pessoas que fizeram parte de sua história.

A primeira temporada apresenta uma nova disputa pelo controle do tráfico, desencadeada pela saída de Bradock da prisão. Nesse cenário, os moradores enfrentam os efeitos dos conflitos entre criminosos, milícias e poder público. A organização da comunidade para enfrentar a violência ganha espaço na narrativa.

Quais personagens do filme aparecem na série?

Buscapé é o principal elo entre as produções. A presença de Alexandre Rodrigues mantém o mesmo intérprete à frente da história e permite acompanhar o que aconteceu com o personagem depois de sua juventude.

Roberta Rodrigues retorna como Berenice, que se torna uma liderança na comunidade. Edson Oliveira reassume Barbantinho, amigo de infância de Buscapé, que passa a atuar na associação de moradores e alimenta ambições políticas.

Thiago Martins também volta. No filme, seu personagem era conhecido como Lampião, um dos meninos da Caixa Baixa. Na série, ele aparece como Bradock, cuja busca por poder movimenta os conflitos da primeira temporada.

O que muda em relação ao longa?

O formato em episódios abre espaço para acompanhar o cotidiano dos moradores, suas relações familiares e as iniciativas de resistência da comunidade.

A série também incorpora novos personagens, como Curió, vivido por Marcos Palmeira, e a advogada Jerusa, interpretada por Andréia Horta. Eles participam das disputas que marcam essa nova fase da história.

A ligação com o cinema permanece nos bastidores. Fernando Meirelles integra a produção, enquanto Aly Muritiba assume a direção geral. As duas obras têm como referência o universo criado pelo escritor Paulo Lins.

É preciso assistir ao filme antes?

Assistir a "Cidade de Deus" ajuda a reconhecer os personagens e entender o peso de seus reencontros. A trajetória de Buscapé e as experiências de Berenice, por exemplo, ganham contexto com o longa.

A série oferece uma ponte para quem chega a esse universo pela televisão: trechos do filme aparecem como flashbacks, reconstruindo as memórias dos protagonistas. O recurso situa acontecimentos do passado, enquanto a narrativa desenvolve seus próprios conflitos.

Como a segunda temporada reforça essa ligação?

O retorno de Cenoura é uma das principais conexões com o filme nos novos episódios. Matheus Nachtergaele retoma o personagem após sua saída da prisão e seu regresso à comunidade.

A nova temporada terá seis episódios e acompanhará uma nova disputa pelo território. Berenice, agora vereadora, enfrenta a corrupção política e o avanço das milícias, enquanto Leka, interpretada por Luellem de Castro, encontra na cultura e no funk uma forma de mobilizar os moradores.

Confira o trailer da segunda temporada de 'Cidade de Deus: A Luta Não Para'