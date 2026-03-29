Cantor de ‘O Rei Leão’ processa humorista por piada com canto zulu

O cantor sul-africano Lebohang “Lebo M” Morake, responsável pelo icônico canto de abertura de “Circle of Life”, de "O Rei Leão", decidiu levar à Justiça uma piada que viralizou nas redes sociais. Ele processa o comediante Learnmore Jonasi e pede uma indenização de R$ 104 milhões por danos materiais e mais R$ 36 milhões em indenização punitiva.

O que aconteceu?

A ação teve início após uma participação do humorista no podcast "One54". Na ocasião, Jonasi afirmou que o famoso trecho em zulu significaria algo como “Olha, tem um leão. Meu Deus”, o que rapidamente se espalhou na internet e virou motivo de piada.

Segundo o cantor, a interpretação apresentada distorce completamente o sentido original da música. A tradução oficial indica uma mensagem de reverência à realeza, celebrando a chegada de um rei, e não uma reação casual à presença de um animal.

No processo, Lebo M afirma que o comediante apresentou a tradução como se fosse um fato, e não como uma piada. Ele alega que isso prejudicou sua reputação e até sua relação profissional com a Disney, além de causar perdas financeiras ligadas ao uso da obra.

A ação judicial também cita uma apresentação de stand-up realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 12 de março, quando Jonasi teria repetido a piada e sido ovacionado pelo público.