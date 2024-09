Brasil já tem R$ 100 bilhões previstos para infraestrutura digital, diz Alckmin

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou que o investimento de R$ 14,7 bilhões da Microsoft no Brasil eleva para R$ 100 bilhões os recursos da iniciativa privada destinados à transformação digital da indústria nacional. A declaração foi feita nesta quinta-feira, 26, durante um evento em que o CEO da gigante Satya Nadella detalhou seu plano de expansão no país, com foco em data centers e inteligência artificial (IA).

O programa "Missão 4 da Nova Indústria Brasil", lançado pelo governo federal em setembro, tem previsão de R$ 186,6 bilhões de investimentos até 2035, dos quais R$ 85,7 bilhões já haviam sido anunciados pelo setor privado antes do novo aporte. O objetivo do projeto é incentivar a digitalização da indústria, focando em inovações como internet das coisas, IA e big data.

No dia 11 de setembro, o governo já havia informado que R$ 42,2 bilhões serão destinados pelo setor público, com previsão de mais R$ 58,7 bilhões nos próximos anos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também lançou uma linha de crédito específica de R$ 2 bilhões para centros de dados, uma das principais infraestruturas para a transformação digital.

"Temos apoio à inovação com crédito de R$ 66 bilhões em juro zero, via BNDES, Embrapii e Finep", destacou o vice-presidente ao deixar o evento da Microsoft, reforçando as medidas que o governo planeja para fomentar a inovação no setor.

Microsoft faz sua aposta no Brasil

A Microsoft anunciou seu maior investimento em solo brasileiro com a criação de novos centros de dados e o desenvolvimento de soluções em IA. O aporte de R$ 14,7 bilhões tem como objetivo fortalecer a infraestrutura digital no país, posicionando o Brasil como um hub tecnológico de relevância global.

De acordo com a empresa, o investimento será dividido entre a expansão de suas capacidades em nuvem, aumento da eficiência energética de seus data centers e novas soluções voltadas para empresas e governo. Esse movimento faz parte de uma estratégia mais ampla da Microsoft de consolidar sua presença na América Latina e ampliar sua capacidade de atender à crescente demanda por serviços digitais.