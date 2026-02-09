4º Paredão do BBB 26: quem sai amanhã? Veja o que dizem as principais enquetes

Paredão: veteranos Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estão na berlinda (Montagem EXAME/Reprodução/Gshow)
Redação Exame
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14h48.
O 4º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 8 de fevereiro. O Líder Jonas indicou Babu Santana, que contragolpeou e chamou Sarah Andrade para o Paredão. A casa votou em Sol Vega, que foi para a berlinda com 10 votos. Samira já estava emparedada, indicada por Juliano Floss e Sol Vega pela dinâmica do "Duelo de Risco".
Estavam imunes a Líder e Edilson, imunizada pelo anjo Alberto Cowboy.
Até a noite da eliminação, o público e os fãs do programa acompanham atentamente as enquetes não oficiais, que ajudam a indicar as tendências de rejeição entre os emparedados.
Com 509.704 votos contabilizados, a enquete do UOL Splash aponta Sarah como a mais rejeitada:
A compilação do Votalhada, que reúne enquetes de sites e redes sociais, indica também a saída de Sarah.
No consolidado geral, com cerca de 5 milhões de votos, a sister lidera com quase o dobro das intenções de eliminação em relação a Babu. Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram):
O levantamento do Notícias da TV, com 101.271 votos, segue a mesma tendência e aponta Sarah como a provável eliminada:
O Líder Jonas justificou o voto em Babu por conta da dinâmica da semana anterior, em que Babu o indicou ao Paredão. Babu teve direito a um contragolpe e puxou Sarah Andrade.
Sol Vega foi a mais votada, com 10 indicações.
A Prova Bate-Volta foi disputada por Samira, Sarah Andrade e Sol Vega. A dinâmica consistiu em três etapas nas quais as emparedadas tinham que escolher os números certos dos totens para avançar para as próximas fases. Samira levou a melhor e escapou da berlinda.
O quarto Paredão da edição foi formado entre Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.