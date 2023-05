BIG Festival e Twitch anunciam o maior encontro de streamers no Brasil

O BIG Festival, o maior festival de jogos eletrônicos da América Latina, continua trazendo notícias para seu público. Agora, a organização anuncia a presença da Twitch, o serviço de streaming mais popular do mundo.

Em parceria com o BIG Festival, a Twitch proporcionará um encontro de conteúdo e relacionamento para streamers no Brasil.

O que a Twitch preparou para o Big Festival?

Os streamers terão a oportunidade de trocar experiências profissionais entre si, enquanto os fãs de videogames poderão interagir com seus criadores favoritos e ter acesso a informações exclusivas sobre suas transmissões. A área do Twitch no BIG Festival contará com um incrível estande de 500m², incluindo uma área para meet&greet e um lounge VIP para relacionamento com os streamers.

Atrações da Twitch no Big Festival

Além das atrações da Twitch no festival, Gaules e Baiano, dois dos streamers mais importantes da plataforma na América Latina, já estão confirmados. Eles estarão presentes no evento para compartilhar suas experiências com aqueles que já são ou desejam se tornar streamers, além de se conectar com os fãs. Também haverá muitos outros streamers brasileiros que produzirão conteúdo ao vivo e participarão de encontros com os visitantes.

A parceria do Twitch com o BIG Festival também inclui a disponibilização de jogos e lançamentos em primeira mão para os streamers, bem como o contato direto entre estúdios de jogos e criadores.

Ao lado de outras grandes marcas de jogos já confirmadas no evento, como Warner, Ubisoft e Wargaming, a presença do Twitch mostra que o BIG Festival é um destino imperdível para todos os fãs de jogos, além de ser o evento mais democrático, com ingressos a partir de R$20*.