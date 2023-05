Beyoncé estreia turnê “Renaissance” após sete anos; veja trechos da apresentação

A cantora americana Beyoncé retornou aos palcos na noite de quarta-feira, 10, em sua primeira turnê solo após uma pausa de sete anos.

A estreia da Renaissance World Tour aconteceu na Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia. Um público de 50 mil pessoas dançou com as 36 músicas tocadas durante a apresentação de três horas. A lista incluiu grandes sucessos da cantora e músicas do álbum Renaissance, o seu último lançamento. Renaissance e Beyonce ficou entre os assuntos em alta no Twitter na tarde de ontem.

Como foi o show da Beyoncé

Durante a apresentação, a cantora mostrou para os fãs que valeu a pena esperar mais de sete anos pela turnê. O show contou efeitos especiais, dança e o o retorno dos dançarinos Les Twins, grupo que acompanhou a diva pop durante a “The Mrs. Carter Show World Tour”.

Entre os momentos que mais animaram o publico estão, Beyoncé cantando"Black Parade" em cima de um tanque de guerra e usando braços eletrônicos durante a apresentação de "COZY". A troca de roupa no meio do palco também impressionou quem assistiu o show. Veja vídeos divulgados por fãs que acompanharam o show nas redes sociais.

🚨 BEYONCÉ TROCANDO DE FIGURINO NO PALCO AO VIVO! #RenaissanceWorldTourpic.twitter.com/lkim69QEhl — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023

Mais um vídeo de Beyoncé performando a GRAMMY Winner “Black Parade” em cima de um tanque de guerra. #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/NU714tgp5r — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023

DÁ LICENÇA QUE A PRESENÇA VIP CHEGOU NA #RenaissanceWorldTour! pic.twitter.com/wC2c9TyXol — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) May 10, 2023

juro se eu visse a beyoncé na minha frente nessa mesma distância eu ia falecer MUITO #RENAISSANCEWOLRDTOUR pic.twitter.com/LFqeTqFk6L — matheus (@whomath) May 10, 2023

Beyoncé encerrou o show com uma foto de sua mãe Tina e seu tio Jonny, o grande homenageado do álbum! ❤️😭 #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/U8qcukBvHN — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023

Terá show da Beyoncé no Brasil?

A turnê está confirmada na Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Bélgica, Estados Unidos e Canadá. Um show no Brasil não foi oficializado, mas segundo o José Norberto Flesch, jornalista conhecido por sempre antecipar 'furos' na indústria pop no Brasil, a cantora vem ao Brasil em março/abril de 2024.