Beyoncé, Angelina Jolie e DiCaprio: 15 famosos que você acreditava serem bilionários, mas não são

Nem todo mundo consegue dimensionar a real diferença entre milionários e bilionários. Distante da realidade da maioria da população mundial, a fortuna de quem tem milhões já é díspar, mas são os bilionários, na verdade, que realmente são os "afortunados". E compõem uma parcela mínima de pessoas no mundo todo.

A principal diferença entre milionários e bilionários está na magnitude do valor envolvido. Enquanto um milionário tem um patrimônio em torno de 1 milhão, um bilionário tem, no mínimo, 1.000 vezes mais do que isso. Um jeito fácil de dimensionar a diferença é usar o tempo como exemplo: 1 milhão de segundos corresponde a 12 dias. 1 bilhão, por sua vez, quase 32 anos.

É por isso que essa lista de bilionários é bem restrita. Nem a fama garante esse título às pessoas — na verdade, boa parte dos famosos que parecem ser bilionários acumularam fortunas que nem chegam perto do primeiro bi. É o caso de estrelas como Britney Spears, Justin Timberlake, Justin Bieber, Chris Evans e Robert Downey Jr.

Separamos abaixo uma lista com a fortuna (em dólares) de famosos que parecem bilionários, mas não são. Confira:

Angelina Jolie

A atriz tem fortuna avaliada em US$ 120 milhões em 2024, segundo o Monitor do Mercado.

Leonardo Di Caprio

Em 2023, a Variety publicou que o trabalho mais bem pago já feito pelo ator foi em "Assassino da Lua das Flores", de Martin Scorsese, no qual recebeu US$ 30 milhões. Em 2024, DiCaprio tem fortuna aproximada de US$ 260 milhões, segundo o Monitor do Mercado.

Anitta

Anitta, apesar de toda a fama lá fora e da estratégia de administrar os negócios de sua carreira, também está longe de conquistar espaço na lista dos bilionários. A fortuna dela, segundo a Forbes, é avaliada em US$ 83 milhões (R$ 500 milhões).

Justin Bieber

Justin Bieber começou cedo a carreira como cantor, mas nem isso o colocou na lista dos bilionários do mundo. Em 2024, estima-se que a fortuna dele seja de US$ 300 milhões, segundo informações da Forbes.

Xuxa

Quando o assunto é bilionários no Brasil, e reais, a Xuxa consegue entrar para a seleta lista. Com a avaliação em dólar, por outro lado, o câmbio não ajuda: a rainha dos baixinhos acumula fortuna estimada em US$ 215 milhões (R$ 1,3 bilhões), segundo o portal Famosos e Celebridades.

Vini Jr.

No futebol, onde os salários anuais passam dos 100 milhões aos maiores craques do mundo, nem o Vini Jr. conseguiu entrar na lista dos maiores bilionários do mundo. A fortuna dele é avaliada, em 2024, em aproximadamente US$ 250 milhões. A Forbes também já mensurou que a Vini Jr. S/A tem faturamento anual de R$ 300 milhões.

Kilyan Mbappé

Ainda no mundo do futebol, outro grande jogador que parece, mas não é bilionário é o Kilyan Mbappé. A fortuna é bem aproximada, mas segundo informações do Globo Esporte, pode passar dos US$ 110 milhões. O atacante recebia cerca de US$ 90 milhões do PSG e US$ 20 milhões em patrocínios.

Kylie Jenner

Apesar de todo o histórico da família Jenner, a Kylie, detentora de uma das marcas de maquiagem mais vendidas no mundo, também não está na lista dos bilionários. De acordo com a Forbes, ela acumula cerca de US 710 milhões em fortuna.

A própria Kylie já chegou a dizer que era bilionária mas, em 2020, quando foi vender 51% da Kylie Cosmetics para a Coty, os documentos mostraram que o faturamento da companhia era bem menor do que o informado. A estimativa da Forbes é que ela tenha faturado US$ 340 milhões, com impostos descontados, pela venda.

Robert Downey Jr.

Bilionário mesmo, só o Tony Stark. Robert Downey Jr., com toda a fama que conquistou pelo papel como Homem de Ferro, acumula fortuna aproximada de US$ 300 milhões, segundo o portal CelebrityNetWorth.

Beyoncé

É chocante, mas uma das maiores "divas" da música pop também não entrou para a seleta lista dos bilionários. Mas foi por pouco: segundo a Forbes, a artista tem fortuna avaliada em US$ 760 milhões.

Madonna

Não deu nem para a Madonna. A artista, que se apresentou no Rio neste ano para uma multidão de mais de 1,6 milhão de pessoas, acumula fortuna estimada em US$ 850 milhões, segundo a Forbes.

Brad Pitt

Outro que não entrou para o hall dos bilionários é Brad Pitt. A fortuna do ator, segundo a Celebrity Worth, gira em torno dos US$ 300 milhões.

Lewis Hamilton

Entre os pilotos de corrida, os valores de fortuna costumam ser mais altos. Mas nem o melhor da atualidade faz parte do quadro de bilionários: Lewis Hamilton tem fortuna estimada em US$ 65 milhões, de acordo com a Forbes.

Bad Bunny

Na disputa acirrada com Taylor Swift para ser o artista mais ouvido do Spotify, o latino Bad Bunny está bem atrás da cantora pop no que tange à fortuna. Se Taylor tem patrimônio estimado em maus de US$ 1 bilhão, Bad Bunny, por outro lado, tem fortuna de US$ 65 milhões, segundo a Forbes.

Rafael Nadal

Para fechar a lista, não poderia faltar um dos maiores craques do tênis. Nadal foi muitas vezes considerado o melhor tenista do mundo, mas nem esse título garantiu a ele o primeiro bilhão. A fortuna estimada dele é de US$ 135 milhões, segundo apuração do Globo Esporte.