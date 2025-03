Diagrama de Ishikawa: como encontrar as causas reais de um problema e evitar soluções superficiais

Sua estrutura gráfica lembra uma espinha de peixe, no qual o problema analisado fica no lado direito, como a "cabeça", e as categorias de causas se ramificam à esquerda, formando as "espinhas".

Esse modelo permite visualizar de forma clara e organizada os diferentes fatores que podem influenciar um resultado indesejado. Além de ser um recurso essencial para a melhoria contínua, o Diagrama de Ishikawa incentiva a colaboração entre equipes e a análise crítica, garantindo que decisões sejam tomadas com base em dados e não apenas em suposições.