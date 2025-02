Caixa registra lucro líquido R$ 14 bilhões em 2024, 31,9% maior que 2023

A Caixa terminou 2024 com um lucro líquido recorrente de R$ 14,0 bilhões em 2024, 31,9% maior que 2023. Somente no 4º trimestre do ano passado a lucratividade foi de R$ 4,6 bilhões, um aumento de 59,7% na comparação com o mesmo período de 2023, e crescimento de 40,4% em relação ao 3º trimestre de 2024.

O retorno sobre o patrimônio (ROE) totalizou 10,4% em dezembro de 2024, uma alta de 1,97 ponto percentual em 12 meses. A margem financeira alcançou R$ 61,6 bilhões no ano passado, uma elevação de 1,3% em relação a 2023. Já a receita de prestação de serviços totalizou R$ 27,8 bilhões em 2024, crescimento de 7,8% em 12 meses.

Com os resultados, os ativos da Caixa totalizaram R$ 2 trilhões em dezembro de 2024, um aumento de 10,9% em 12 meses. Já a carteira de crédito total do banco público totalizou R$ 1,236 trilhão em dezembro de 2024, alta de 10,4% sobre dezembro de 2023. Além disso, a instituição financeira reduziu o índice de inadimplência para 1,97% em dezembro de 2024, queda de 0,18 ponto percentual sobre dezembro de 2023.

Crédito imobiliário

Além do crescimento do lucro, a carteira de crédito imobiliário do banco público totalizou R$ 832,1 bilhões em dezembro de 2024, 13,5% maior que em dezembro de 2023. Com o resultado, a instituição financeira mantém a liderança na oferta desse tipo de empréstimo, com participação de mercado de 67,2% em dezembro de 2024.

Somente no ano passado, o banco público ofertou R$ 223,6 bilhões em operações de crédito imobiliário, 20,6% maior que em 2023. O valor é o maior da história.

Com esses recursos, a Caixa financiou 803,4 mil imóveis, alta de 15,7% em 12 meses, e beneficiou 3,2 milhões de pessoas com acesso à moradia própria, com geração mais de 1,9 milhão de empregos diretos e indiretos.