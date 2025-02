Bolsa Família: veja calendário de pagamentos de março

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a março de 2025 começam em 18 de março e seguem até o último dia do mês. O cronograma segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), com os beneficiários de final 1 recebendo primeiro e os de final 0 por último.

A organização das datas é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), enquanto a Caixa Econômica Federal executa os pagamentos. O esquema segue o padrão dos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando é antecipado.

Final do NIS Data de Pagamento 1 18 de março 2 19 de março 3 20 de março 4 21 de março 5 24 de março 6 25 de março 7 26 de março 8 27 de março 9 28 de março 0 31 de março

Os valores ficam disponíveis para saque por até 90 dias após o depósito.

Como funciona o Bolsa Família?

O programa atende famílias com renda per capita de até R$ 218 e exige inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). O benefício mínimo é de R$ 600, com acréscimos conforme o perfil da família.

Além do pagamento, os beneficiários precisam cumprir regras de saúde e educação, como a frequência escolar obrigatória de crianças e adolescentes e o acompanhamento médico para gestantes.