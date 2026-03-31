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BBB 26: sister deve ser eliminada de Paredão com mais de 80% dos votos, mostra enquete

Se enfrentam na berlinda Jordana, Marciele e Solange Couto

BBB 26: se enfrentam na berlinda Jordana, Marciele e Solange Couto. (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: se enfrentam na berlinda Jordana, Marciele e Solange Couto. (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de março de 2026 às 08h05.

Uma participante vai deixar o Big Brother Brasil 2026 nesta terça-feira, 31, após o resultado do 12º paredão. Se enfrentam na berlinda Jordana, Marciele e Solange Couto.

A formação aconteceu no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena após atender o Big Fone.

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O que dizem as enquetes?

O primeiro levantamento desta terça-feira, às 8h, do site Votalhada — que compila enquetes de diferentes plataformas — aponta uma alta rejeição para uma das sisters.

Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto aparece com 82,67% das intenções de voto para sair. Marciele surge na segunda posição, com 9,34%, enquanto Jordana tem 7,96%.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Jordana 14,38% x Marciele 12,37% x Solange Couto 73,25%
  • Youtube: Jordana 6,50% x Marciele 11,92% x Solange Couto 81,48% 
  • Twitter: Jordana 3,65% x Marciele 6,87% x Solange Couto 89,48%
  • Instagram: Jordana 5,47% x Marciele 5,35% x Solange Couto 89,18%
  • Votos consolidados: Jordana 7,96% x Marciele 9,34% x Solange Couto 82,67%

O levantamento já soma mais de 4,6 milhões de votos e mostra consistência na liderança de rejeição de Solange em diferentes fontes.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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