BBB 26: entenda o 'Rala, Cowboy' dito por Tadeu Schmidt em seu discurso

A eliminação de Alberto Cowboy no Big Brother Brasil 26, no último domingo, 29, ganhou um ingrediente extra que chamou a atenção do público. Ao anunciar o resultado do Paredão, o apresentador Tadeu Schmidt encerrou o discurso com a frase “Rala, Cowboy”, rapidamente repercutida nas redes sociais.

Referência ao discurso de 2007

O momento não foi por acaso. A expressão é uma referência direta a um dos discursos mais marcantes da história do reality, feito por Pedro Bial no Big Brother Brasil 7, quando o mesmo Alberto Cowboy foi eliminado com 85% dos votos em um dos paredões mais emblemáticos do programa, em que o mineiro enfrentou Analy.

Alberto Cowboy foi eliminado com 85% dos votos no BBB 7 (Reprodução / TV Globo)

Como Cowboy foi eliminado no BBB 26?

O veterano foi indicado pela Líder Ana Paula Renault na última sexta-feira, 17. Ele recebeu 67,95% dos votos, enquanto Leandro Boneco e Jordana, que também disputavam o Paredão, receberam 28,74% e 3,31% respectivamente.

Veja o discurso de Tadeu:

"Quando eu terminar, seremos 10. O tão famoso e desejado Top 10. Queria ouvir de vocês: todo mundo aqui já ouviu a palavra maniqueísmo? É uma visão muito simples das coisas que divide o mundo em bem e mal. Sem nada no meio.

É muito comum nos contos de fada. A histórias infantis funcionam assim para as crianças. Elas ouvem aquelas histórias e experimentam emoções sem correr perigo, medo, desamparo, solidão, a dor da perda, mas no final é só uma história.

E o maniqueísmo ajuda a compreensão. É muito mais fácil da criança entender. Só que a vida real não costuma ser maniqueísta. Entre o bem absoluto e o mal inquestionável, há uma infinidade de nuances. E é lá que reside o ser humano.

Seguindo no tema das histórias infantis, queria falar de uma que todo mundo adora: Toy Story. Ali os brinquedos vivem mil aventuras, mas, quando os humanos se aproximam, eles ficam imóveis. Dentro da casa do BBB, vocês são os brinquedos. A diferença é que vocês não param nunca.

Vocês sabem que as crianças aqui fora estão observando vocês o tempo todo, por todos os ângulos, e vocês continuam a brincadeira. A cada movimento ou falta dele, vocês podem encantar ou decepcionar. E vocês fizeram tanto, né?

O Boneco fez uma das jogadas mais geniais que a gente já viu nessa casa: se colocou no Paredão no triângulo de risco, blefou pesado e enganou a Jordana, mas olha o tamanho do risco que ele correu.

Falando em risco, se tem alguém que não tem medo de risco é a Jordana. Tem esse jeitinho de Barbie morena, mas mexe com ela para ver. Melhor chamar de Barbie jogadora, pronta para a briga. Ela já se jogou no olho do furação de inúmeras maneiras.

E o Cowboy. Foi destaque em 2007, teve coragem de voltar quase 20 anos depois e com a mesma pegada. Personagem central de tantas tramas, tretas e acontecimentos em geral, é daquelas personalidades magnéticas que sem esforço faz as coisas orbitarem no entorno dele.

Nesse nosso Toy Story, a maneira como a criançada aqui fora se diverte principalmente peripécias de vocês. Não apenas guardado no armário. Aqui não tem brinquedo do bem nem brinquedo do mal. Tem brinquedo que conquistou mais corações.

É aí que os donos da brincadeira estipulam quem é mocinho e quem é vilão. A vontade de vocês pouco importa. Tô falando tanto de brinquedos, né? Talvez já tenha gente deduzindo para que lado vai o jogo hoje. Mas não esqueçam que o personagem principal de Toy Story é o Woody. E por isso me despeço citando as palavras do grande mestre: "Rala, Cowboy".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.