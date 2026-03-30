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BBB 26: dinâmica dessa segunda-feira, 30, deu apê a mais um brother

Samira garante imóvel por trajetória, e Solange Couto leva outro em dinâmica especial

BBB 26: Solange Couto ganhou um apartamento em dinâmica feita nesta segunda-feira, 30 (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Solange Couto ganhou um apartamento em dinâmica feita nesta segunda-feira, 30 (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de março de 2026 às 23h27.

O Sincerão é um dos dias mais esperados pelo público e nesta segunda-feira, 30, uma dinâmica especial substituiu o jogo de toda semana.

Vale um apartamento

Durante o programa ao vivo, a MRV, patrocinadora do Big Brother Brasil 26, surpreendeu ao entregar as chaves de um apartamento a Samira, a única líder a chegar ao top 10 do reality.

Mas a noite ainda reservava mais. Em uma dinâmica de sorte, outro participante também foi premiado com um imóvel novinho. E quem levou a melhor foi Solange Couto.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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