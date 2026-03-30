BBB 26: dinâmica dessa segunda-feira, 30, deu apê a mais um brother

O Sincerão é um dos dias mais esperados pelo público e nesta segunda-feira, 30, uma dinâmica especial substituiu o jogo de toda semana.

Vale um apartamento

Durante o programa ao vivo, a MRV, patrocinadora do Big Brother Brasil 26, surpreendeu ao entregar as chaves de um apartamento a Samira, a única líder a chegar ao top 10 do reality.

Chegou a hora de Samira celebrar seu apartamento e sua chegada ao Top 10 ✨#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/L9YgIpOS5m — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2026

Mas a noite ainda reservava mais. Em uma dinâmica de sorte, outro participante também foi premiado com um imóvel novinho. E quem levou a melhor foi Solange Couto.

Solange ganha a dinâmica e conquista o 3º apartamento da temporada! 🏢🤩✨#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/1X2BKJpxwb — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.