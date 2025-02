BBB 25: o que é a história mitológica que Tadeu contou na eliminação de Gabriel; veja discurso

O quarto paredão do BBB 25 foi marcado por um discurso elaborado de Tadeu Schmidt, que fez uma analogia com a mitologia grega antes de anunciar a eliminação de Gabriel.

O apresentador contou uma suposta lenda sobre guerreiros que precisavam enfrentar desafios para conquistar um grande prêmio.

No entanto, logo após a saída do participante, ele revelou: a história era completamente inventada.

O discurso e a "mitologia" fictícia

Schmidt iniciou sua fala para os espectadores avisando que contaria uma história diferente. Ele então apresentou o que chamou de uma famosa lenda grega sobre os guerreiros de Triavita, que teriam sido convocados pelos deuses para uma missão heroica. Segundo a suposta mitologia, os guerreiros deveriam seguir a deusa Éris até o topo do Monte Epiticia para receber uma grande recompensa, mas apenas um deles poderia vencer.

Na narrativa, alguns guerreiros decidiram permanecer no barco e evitar o combate, enquanto outros enfrentaram os desafios impostos por Éris, que assumia formas de animais ferozes.

O vencedor, Atrion, teria sido premiado com riquezas e até mesmo os guerreiros derrotados teriam recebido reconhecimento – exceto os que permaneceram na inércia, condenados ao arrependimento eterno sob a deusa Aidos, que representaria a vergonha.

Após anunciar a eliminação de Gabriel, Tadeu Schmidt revelou que toda a história era fictícia. “A história de mitologia grega era tudo mentira. Foi só para contar uma história”, disse o apresentador.

O significado por trás da fábula inventada

A mensagem do discurso foi uma crítica direta ao comportamento de alguns participantes do jogo. Schmidt alertou sobre os perigos da apatia e da falta de atitude no programa, reforçando que aqueles que não se arriscam acabam sendo esquecidos.

Ele relacionou a suposta lenda à dinâmica do BBB, argumentando que alguns participantes entram no programa, mas não aproveitam as oportunidades que surgem. “Bastava fazer o óbvio e você não iria embora hoje”, disse o apresentador ao eliminado.

A invenção da história surpreendeu o público e os próprios brothers, mostrando que, no BBB 25, até a mitologia pode ser usada como estratégia para passar um recado aos jogadores.

Leia o discurso de Tadeu na íntegra:

"Você teve oportunidade, primeiro de entrar no BBB. Mas, não parou por aí: você teve diversas oportunidades dentro do jogo, chances e chances para virar craque do jogo. Não é que a oportunidade bateu na sua porta, ela espancou. Ela gritou, desesperada: 'Pelo amor de Deus, aproveita!'.

Você aproveitou? E estava fácil, viu? Bastava fazer o óbvio e você não iria embora hoje. A votação de hoje foi bem curiosa. O resultado veio mudando, de domingo para cá. E aconteceu uma coisa raríssima: o Voto da Torcida disse uma coisa, o Voto Único, por CPF, disse outra.

É que, talvez, você não tenha sido a única pessoa que não aproveitou oportunidades. Bastava ter coragem para enfrentar a deusa Éris. Teve gente aí dentro que analisou direitinho a Eliminação de hoje, com palavras difíceis de pronunciar, mas o conteúdo certinho.

Neste programa, você tem que se colocar à prova, não pode ficar na promessa. O mergulho tem que ser profundo. Só assim o seu projeto de prosperidade progride. Tem que ser proativo, procurar, produzir, provocar e, acima de tudo, tem que protagonizar.

Eu sou obrigado a dizer: eu avisei. Quem sai hoje é você, Gabriel".