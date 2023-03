BBB 23: quem ganhou a Prova do Líder ontem?

Nesta quinta-feira, 2, os brothers da casa mais vigiada do Brasil participaram da Prova do Líder. O BBB 23 começa depois da novela 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília, na TV Globo.

Patrocinada pela Seara, a prova consistia em escolher uma letra e número, similar a uma batalha naval. Dentro desses números, haviam lanches clássicos feitos com a mortadela Seara. Ganhava quem tivesse mais acertos.

Quem acabou vencendo foi Fred, após vencer a final contra Aline Wirley

Quem ganhou a Prova do Líder?

Fred ganhou a Prova do Líder após vencer a final com Aline Wirley

O Líder deve escolher uma dupla para ir direto ao Paredão. Como a escolha é do Líder eles não têm direito de participar da Prova Bate e Volta no domingo, dinâmica na qual os mais votados tentam se salvar do Paredão.

Quem ficou na Xepa?

Cezar, Marvvila, Cara de Sapato, MC Guimê, Ricardo, Amanda, Gabriel Santana, Sarah, Key Alves, Domitila

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

Fred, Larissa, Bruna, Aline

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

Paredão desta semana (05/03)

O Paredão desta semana será triplo. Após atender novamente o Big Fone, Mc Guimê indicou Key Alves e Cezar Black ao paredão. O Big irá tocar novamente neste sábado, 4, e quem atender deve livrar um dos brothers da berlinda.

No domingo, 5, o líder indica alguém direto para o paredão e após isso, irá iniciar a votação. Essa semana, a casa será dividida em dois grupos que serão escolhidos por sorteio. Os integrantes de cada grupo votam entre si.

O salvo pelo Big fone, que pode ser Key Alves ou Cesar Black, indica alguém para o paredão. O indicado pelo Big Fone, o mais votado da casa e o indicado por Key ou Cezar, fazem a prova bate-volta.