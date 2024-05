Thiago Monteiro salva match point, vence Kecmanovic e chega às oitavas do Aberto de Roma

O brasileiro Thiago Monteiro está nas oitavas de finais do Aberto de Roma. Monteiro superou o sérvio Miomir Kecmanovic, 58º do ranking mundial, por 2 sets a 1 (parciais 6/2, 4/6 e 7/6), com direito uma quebra de match point no tie-break do terceiro set e se classificou pela primeira vez na carreira para as oitavas de um Masters 1000.

O adversário de Thiago Monteiro nas oitavas de finais sairá do confronto entre o chinês Zhang Zhizhen e o americano Bem Shelton.

Thiago já venceu cinco jogos para chegar até as oitavas de finais do Masters 1000 de Roma, superando seu melhor resultado, que aconteceu no Aberto de Madri, quando chegou até a fase de 16 avos de final após derrotar o grego Stefano Tsitsipas, atual número 8 do ranking da ATP.

Com a campanha em Roma, Thiago Monteiro, que abriu a semana como número 106 do mundo, vai escalar o ranking e entrar no Top 100. No momento, o brasileiro aparece na 84ª posição do ranking ao vivo da ATP.