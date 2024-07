Apesar de Kamala ter melhor desempenho que Biden, pesquisas mostram vantagem de Trump após ataque

A vice-presidente Kamala Harris foi endossada por Joe Biden para substituí-lo na disputa contr de 27 de junho, Kamala apareceu virtualmente empatada com Trump — em alguns casos à frente do ex-presidente — e com m chances de vitória do que o atual ocupante da Casa Branca. a decisão de Biden.

Antes do atentado contra Trump, no dia 13 de julho, Kamala aparecia com desempenho melhor do que o de Biden e com mais chances de derrotar Trump nas pesquisas de intenção de voto. Os levantamentos feitos depois do atentado mostram, entretanto, que Trump ganhou força e venceria tanto Biden quanto Kamala.

Na última a quinta-feira (18), uma pesquisa CBS News/YouGov mostrou que Trump venceria Kamala por 51% a 48% e Biden por 52% a 47% (margem de erro de 2,7%).

Em outra pesquisa da Economist/YouGov, Harris obteve 39% das intenções de voto, enquanto Trump 44%. O mesmo levantamento indicou que Biden também perderia de Trump: 41% a 43%. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de julho.

Em ao menos três pesquisas feitas após a desastrosa participação de Biden no debate televisivo de 27 de junho, Kamala apareceu virtualmente empatada com Trump — em alguns casos à frente do ex-presidente — e com mais chances de vitória do que o atual ocupante da Casa Branca.

Numa pesquisa encomendada pelo Partido Democrata e divulgada em 9 de julho, ela batia Trump por 42% a 41%.

Uma pesquisa divulgada no início no dia 11 de julho (ABC-WashingtonPost-Ipsos) indicava que a democrata tinha 49% das intenções de voto contra 47% de Trump.

