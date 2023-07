Greve dos atores: elenco de 'Oppenheimer' abandona premiere em Londres em apoio à paralisação

A premiere de "Oppenheimer" em Londres, no Reino Unido, ficou cercada por polêmicas nesta quinta-feira, 13. O elenco do filme — composto pelos atores Cillian Murphy, Florence Pugh, Jack Quaid, Matthew Modine, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Rami Malek, Gustaf Skarsgard, Dane DeHaan, Jason Clarke e Casey Affleck — declarou apoio à greve dos atores de Hollywood, decretada hoje.

A paralisação foi decretada hoje, depois que o sindicato da profissão, o Screen Actors Guild (SAG-Aftra), afirmou que não conseguiu entrar em acordo com os grandes estúdios. Ao todo, o SAG-Aftra tem 160 mil artistas sindicalizados, que já começarão a cruzar os braços a partir das 00h (horário de Los Angeles) desta quinta-feira.

Durante a estreia de "Oppenheimer" no Reino Unido, os atores chegaram a tirar fotos do lado de fora de onde foi exibido o filme, mas não entraram para assisti-lo. Conforme aponta a apuração do jornal Deadline, foi o próprio diretor do longa, Cristopher Nolan, que deu a notícia de que os artistas não ficariam para a estreia.

"Tenho de reconhecer o trabalho de nosso incrível elenco, liderado por Cillian Murphy. A lista é enorme — Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek e muitos outros. Infelizmente, eles estão indo escrever seus cartazes para o que acreditamos ser uma greve iminente do SAG, juntando-se a um dos meus sindicatos, o Writers Guild, na luta por salários justos para os membros trabalhadores de sua união", afirmou no evento.

Elenco de "Oppenheimer" cruzou os braços na greve?

O apoio do elenco de "Oppenheimer" à greve dos atores de Hollywood já era esperada. Ao Variety, Matt Damon já havia declarado que os atores conversaram sobre qual abordagem tomariam caso a greve fosse decretada. "No mesmo segundo que eles [SAG-Aftra] decretarem a greve, todos nós vamos para casa", admitiu ao portal.

As atrizes Emily Blunt e Kenneth Branagh também haviam dado sinais nas redes de que estavam acompanhando o movimento dos atores de Hollywood. Logo no início da premiere, elas também manisfestaram apoio à greve, na sessão de fotos.

O que é a greve dos atores de Hollywood?

Em busca de salários maiores e melhores condições de trabalho, o atores de Hollywood anunciaram uma nova greve — que agora se soma a dos roteiristas. Ao todo, 160 mil artistas sindicalizados pelo Screen Actors Guild (SAG-Aftra), responsável pela classe, cruzarão os braços a partir desta quinta-feira, 13, em apoio à paralisação.

A greve foi anunciada após o SAG-Aftra anunciar que não conseguiu chegar a um acordo com os grandes estúdios de Hollywood. Os artistas paralisação todos os trabalhos a partir das 00h (horário de Los Angeles) de hoje, após votação unânime do sindicato.

Entre as reivindicações, a classe dos artistas pede uma revisão dos royalties das plataformas de streaming para as quais os filmes são enviados assim que saem das salas de cinema. Essa prática já é bastante comum para canais de TV por assinatura, mas não chegou aos streamings de vídeo ainda. Outro ponto está relacionado ao uso indiscriminado de inteligência artificial dentro das produções de estúdios.