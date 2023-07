Exibição do trailer de 'Barbie' é vetada nos cinemas; entenda por que

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) decidiu na última sexta-feira, 7, que um dos trailers de divulgação do filme “Barbie”, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, não será exibido nos cinemas.

A decisão acontece após a abertura de uma representação ética para que o teaser não seja mais exibido em nenhuma sessão de cinema cuja classificação seja aberta a menores de 12 anos, para verificação da sua conformidade às recomendações do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

O vídeo de 1 minutos e 14 segundos mostra crianças destruindo bonecas após observarem a Barbie, interpretada por Margot Robbie. As imagens foram consideradas violentas pela relatora do caso, o que viola recomendações da Seção 11 do Código do Conar.

O Conar garante que a representação atinge apenas esse anúncio especifico, uma vez que o filme é uma obra artística, e por isso, está fora de alcance do código do órgão. A Warner, estúdio responsável pela produção e distribuição do filme, pode recorrer da medida liminar e pode se defender das acusações do órgão.

Veja o trailer da "Barbie" proibido nos cinemas

Nota oficial do Conar:

“Em seguida, a relatora da representação concedeu liminar parcial, levando em conta que o teaser está em exibição ostensiva para o público infantil e com cenas de não-urbanidade, ausência de boas maneiras ou ato violento/inseguro, o que viola recomendações da Seção 11 do Código.

Neste sentido e porque a tutela dos direitos da criança está sujeita ao princípio da precaução, ela concedeu medida liminar parcial, recomendando a sustação da divulgação de um dos teasers do filme, restrição válida apenas para as divulgações nos blocos de espaço comercial em sessões de cinema de filmes com classificação indicativa inferior a 12 anos, por ser esta a idade de proteção da criança estabelecida pelo artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.”

Quando estreia "Barbie" nos cinemas?

O filme estreia oficilamente no dia 20 de julho, quinta-feira, nos principais cinemas do país. A pré-estreia acontece no dia 19, quarta-feira.

Como comprar ingresso da pré-venda de "Barbie"?

A pré-venda do filme da Barbie começou na quinta-feira, 29, e pode ser adquirida tanto pela internet quanto nas bilheterias físicas. Redes de cinema como Cinemark, Cinépolis e Kinoplex já disponibilizaram os ingressos para o dia 19 de julho.

"Barbie" esgotou o estoque de tinta rosa

Chocante aos olhos é o universo da Barbie. E, se uma cor pudesse definir a boneca sexagenária da Mattel, seria o cor-de-rosa choque. Para colorir os cenários do filme "Barbie", que estreia em 21 de julho, a produção do filme esgotou todo o estoque da marca de tintas Rosco.

Segundo o Los Angeles Times, a escassez do produto ocorreu devido às complicações de distribuição causados durante a pandemia e ao frio extremo que atingiu o Texas em 2021, causando falta de material. “Havia essa escassez e então demos ao estúdio tudo o que podíamos. Eles nos limparam na pintura”, disse Lauren Proud, vice presidente global de marketing da Rosco.

Quem está no elenco de "Barbie"?

Fazem parte do elenco do filme Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan e Alexandra Shipp.