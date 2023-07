Proibida a exibição do filme "Barbie" no Vietnã; entenda

O Vietnã proibiu nesta segunda-feira, 3, a distribuição do novo filme "Barbie" no país por conta de uma de suas cenas. A informação foi divulgada pelo site de notícias Express.

Segundo o site, o país proibiu por causa da cena em que se vê um mapa do Mar do Sul da China com referências associadas à leitura chinesa do direito histórico sobre as águas da região.

A reportagem cita o chefe do departamento de cinema do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo vietnamita, Vi Kien Thanh, e afirma que a imagem foi considerada ilegal por mostrar a linha das nove raias, uma fronteira marítima usada pela China para reivindicar a posse da maior parte da área do Mar do Sul da China, incluindo um conjunto de ilhas disputadas pelas Filipinas, Brunei Malásia e Taiwan, além do Vietnã.

O filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling deveria estrear nos cinemas vietnamitas no dia 21 de Julho, diz o site. No ano passado, o país baniu outro filme, "Uncharted: Fora do mapa", pelo mesmo motivo.

A China reivindica mais de 80% do Mar do Sul da China, com base em um mapa de 1947 onde aparece a linha das nove raias, em um ponto a aproximadamente 1.800 quilômetros ao sul das ilhas Hainan. O argumento é contestado por países vizinhos, incluindo o Vietnã

Filme

A produção conta com orçamento de US$ 100 milhões e traz um elenco de peso. Fazem parte do filme Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan e Alexandra Shipp.

Dirigido por Greta Gerwig (Lady Bird), o filme promete uma comédia romântica voltada para a diferença entre o "mundo da Barbie" e o mundo real, em um roteiro que se afasta do conto infantil sobre a boneca mais famosa do mundo. E tudo, é claro, em uma paleta 100% cor-de-rosa. Veja como comprar os ingressos da pré-estreia do filme:

Como comprar ingresso da pré-venda de "Barbie"?

A pré-venda do filme da Barbie começa nesta quinta-feira, 29, e pode ser adquirida tanto pela internet quanto nas bilheterias físicas. Redes de cinema como Cinemark, Cinépolis e Kinoplex já disponibilizaram os ingressos para o dia 19 de julho.

Veja o trailer de "Barbie"

Quando estreia "Barbie" nos cinemas?

O filme estreia no dia 20 de julho nos cinemas brasileiros.

"Barbie" esgotou o estoque de tinta rosa

Chocante aos olhos é o universo da Barbie. E, se uma cor pudesse definir a boneca sexagenária da Mattel, seria o cor-de-rosa choque. Para colorir os cenários do filme "Barbie", que estreia em 21 de julho, a produção do filme esgotou todo o estoque da marca de tintas Rosco.

Segundo o Los Angeles Times, a escassez do produto ocorreu devido às complicações de distribuição causados durante a pandemia e ao frio extremo que atingiu o Texas em 2021, causando falta de material. “Havia essa escassez e então demos ao estúdio tudo o que podíamos. Eles nos limparam na pintura”, disse Lauren Proud, vice presidente global de marketing da Rosco.