Baekhyun: ingressos estão à venda a partir desta segunda; veja preços

As vendas para o show de Baekhyun no Brasil já têm data marcada: começam nesta segunda-feira, 19 de maio, às 12h, pelo site PixelTicket.

O evento será a primeira apresentação do artista no país e acontece no dia 15 de junho, na casa de shows Vibra, em São Paulo.

Baekhyun, integrante do grupo EXO e artista solo, está em turnê mundial com o projeto “Reverie”, que passará ainda por cidades da Ásia, Europa, América Latina, Austrália e Estados Unidos.

O tour promove o EP “Essence of Reverie”, com lançamento previsto para o dia 19 de maio, sucessor do álbum “Hello, World”, lançado em setembro de 2024.

Para impulsionar o novo trabalho, Baekhyun lançou o single digital “Chocolate”, que recentemente foi apresentado no programa Music Bank.

Ele será o primeiro membro do EXO a realizar um show solo no Brasil, o que aumenta a expectativa dos fãs brasileiros para a apresentação.

A produtora Loud Fun Together disponibiliza ingressos para vários setores, que vão da Plateia aos pacotes VIP e VVIP, com diferentes níveis de benefícios.

Confira os preços dos ingressos para o show: