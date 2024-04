Ator Gérard Depardieu é preso em Paris acusado de agressões sexuais

O ator francês Gérard Depardieu foi preso nesta segunda-feira, 29, na polícia judici[aroa de Paris. Ele é acusado de ter agredido sexualmente duas mulheres e também vai responder por acusações de ter feito comentários obscenos durante as filmagens de um longa-metragem em 2021 e de outro em 2014.

A primeira denúncia foi de uma decoradora que trabalhou com o ator no filme "Les Volets Verts", de Jean Becker, em 2021. Ela afirma que Depardieu fez os comentários e depois a "agarrou brutalmente" e "esfregou sua cintura, a barriga, até os seios". A segunda denúncia foi feita por uma ex-assistente de direção, que trabalhou com o artista durante as filmagens de "Le Magicien et les Siamois", de Jean-Pierre Mocky. Segundo contou ao BFMTV, as supostas agressões teriam ocorrido em 2014

Em março deste ano, a atriz Anouk Grinberg afirmou que produtores sabiam do comportamento de Depardieu. "Quando produtores de cinema contratam Depardieu para um filme, sabem que estão contratando um agressor", disse a atriz em entrevista à AFP. Em dezembro no ano passado, um vídeo vazado mostrava o ator fazendo comentários machistas. O vídeo vazado foi gravado em 2018, durante uma visita do ator à Coreia do Norte.