Morre aos 85 anos Peter Rodenbeck, o empresário que trouxe o McDonald's e Outback ao Brasil

O empresário Peter Rodenbeck, 85 anos, morreu nesta sexta-feira, 18, em São Paulo. Ele foi responsável por trazer ao Brasil as redes McDonald's e Outback.

Americano naturalizado brasileiro, Rodenbeck enfrentava uma batalha contra o câncer desde 2017. A morte do empresário foi confirmada à EXAME pela Bloomin Brands Brasil, operadora da Outback, em nota (veja a seguir).

Em 1979, ele inaugurou a primeira unidade do McDonald's no país, localizada em Copacabana, no Rio de Janeiro, e permaneceu à frente da operação até 1994.

Trajetória

Nascido em Michigan, EUA, e naturalizado brasileiro, Peter possuía uma sólida formação acadêmica. Graduou-se em administração bancária, finanças e contabilidade pela Stern School da New York University, além de ter cursado administração de saúde e tecnologia da informação na Harvard Extension School.

Com uma carreira que incluiu passagens pelo Citibank e pelo Banco Garantia, Rodenbeck se destacou como empresário visionário. Seu talento em identificar oportunidades de negócios e antecipar tendências fez dele uma referência no mundo empresarial, conhecido por trazer ao Brasil fórmulas de sucesso ainda inexploradas no país.

Três anos após deixar o McDonald's, trouxe a rede Outback ao Brasil. Mais tarde, após consolidar o Outback, passou a apoiar sua esposa, Maria Luiza, na introdução da Starbucks no mercado brasileiro.

Veja a seguir a nota

É com profundo pesar que a Bloomin’ Brands anuncia o falecimento de Peter Rodenbeck, um dos maiores empresários do setor de alimentação no mundo, responsável por trazer ao Brasil marcas icônicas como McDonald's, Outback Steakhouse e Starbucks. Rodenbeck faleceu na tarde desta sexta-feira (18/10/2024) em decorrência de um câncer, deixando um legado de inovação e empreendedorismo que transformou o mercado de restaurantes e alimentação fora do lar em território brasileiro.

Nascido na cidade de Mount Pleasant, no estado de Michigan nos Estados Unidos, e naturalizado brasileiro, o empresário formou-se pela Stern School, New York University em administração bancária, finanças e contabilidade, e pela Harvard Extension School, em administração de saúde e tecnologia de informações. Peter Rodenbeck iniciou sua trajetória no Brasil em 1979, quando trouxe o McDonald's para o país e onde atuou por quase 20 anos.

Em 1996, se uniu a Salim Maroun e Giancarlo Zanolini para trazer o Outback Steakhouse para o Brasil. Nos últimos 27 anos, a rede de restaurantes de temática australiana se expandiu pelo país e hoje conta com 173 unidades, sempre com um olhar visionário e comprometido com a qualidade e a inovação. Peter também atuava como conselheiro da Bloomin' Brands no Brasil, grupo detentor das marcas Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie no país, onde influenciou o setor com sua experiência estratégica.

Peter liderou e inspirou uma legião de empreendedores em todo Brasil, além dos sócios e colaboradores de todos os restaurantes das marcas por onde passou, como exemplo de determinação, honestidade e generosidade. Foi responsável por disseminar os Princípios & Crenças do Outback Steakhouse durante anos e acompanhou as operações bem de perto. Atualmente, a rede possui 12 mil colaboradores.

Seu trabalho revolucionou o setor, estabelecendo novos padrões de excelência em menu, gestão e atendimento. Rodenbeck não foi apenas um empreendedor de sucesso, mas também uma figura admirada pela integridade e pela paixão que colocava em cada projeto.

A Bloomin’ Brands compartilha com seus sócios, colaboradores e comunidade brasileira a certeza de que o legado de Peter Rodenbeck viverá em cada uma das marcas que ajudou a implantar e no impacto que causou no setor de alimentação no Brasil. A companhia está neste momento solidária e prestando todo o suporte à família Rodenbeck.