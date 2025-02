Dia Mundial do Pistache: 22 restaurantes em São Paulo para provar pratos com pistache

Originário do Oriente Médio, o pistache dominou os cardápios pelo mundo nos últimos anos. Sem se limitar aos pratos doces, os chefs abusam da criatividade e já incorporaram a oleaginosa às saladas, carnes, peixes, molhos, lanches, pizzas e muito mais.

Ainda sem produção no Brasil, o Irã e os Estados Unidos lideram as exportações do alimento no mundo. Apesar disso, a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) estuda a plantação do fruto na Serra da Ibiapaba, localizada entre o Ceará e o Piauí, a partir de 2027.

A popularização do pistache triplicou as taxas de importação da oleaginosa nos últimos três anos, segundo o Comex Stat, sistema oficial de dados do comércio exterior brasileiro. Em 2022, foram importadas pouco mais de 352 toneladas desse tipo de castanha. Em 2023, esse número subiu para 601 toneladas, mas foi em 2024 que a demanda pelo 'ouro verde', como é conhecido na Itália, realmente disparou, superando a marca de mil toneladas.

A boa notícia é que cada vez mais estudos destacam os benefícios do pistache para a saúde. Rico em fibras, antioxidantes, proteínas vegetais e minerais como potássio, a oleaginosa é uma excelente fonte de vitaminas C e E. Para incentivar o consumo do pistache, foi definida uma data para promover a sua valorização. Hoje, 26, é comemorado o Dia Mundial do Pistache. Confira endereços para provar diferentes receitas com pistache.

Pratos com pistache

Coliseum

Na esquina da Faria Lima com a rua Fernão Dias, o Coliseum traz pratos romanos para São Paulo. A casa apresenta diferentes opções para quem gosta de pistache, como o panino Brutale (R$ 55), elaborado com pão schiacciata, mortadella, pasta de pistacchio Coliseum, stracciatella e pistacchio tostado; e o vegetariano Miracolo (R$ 54), com pão schiacciata, stracciatella, abobrinha, tomate confit, rúcula e pistacchio tostado.

Serviço: R. Fernão Dias, 37 – Pinheiros. Telefone: (11) 99222-4554. Horário de funcionamento: Terça a quinta, das 11h às 22h. Sexta, das 11h às 23h. Sábado, das 9h às 23h. Domingo, das 9h às 22h

MII Rooftop

No MII Rooftop, casa especializada em culinária grega do Complexo Vila Anália, o pistache pode ser encontrado tanto em receitas salgadas, quanto em doces. A primeira opção é a refrescante Salada de Uva e Capra (R$ 71), composta por mix de folhas, uva verde, queijo boursin e pistache. Outra forma de se deliciar com pistache é pedindo a sobremesa Chocolate Baklava (R$ 43), feita com cremoso de chocolate, gelato de pistache e crocante de massa filo.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: (11) 2674-0843. Horário: Segunda e terça das 12h às 15h00 e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Sexta e sábado, das 12h às 17h e das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 22h

Temperani Cucina

Também no Grupo Vila Anália, o Temperani Cucina é uma casa dedicada à gastronomia italiana. Por lá, o pistache também faz parte de diversas receitas. Para começar a refeição, a seção de aperitivos apresenta a Burrata, Limoncello e Pistacchio (R$ 89), que leva uma cremosa burrata servida com folhas PANCS, beterraba assada, vinagrete de limoncello e pistache picado na receita. Outro destaque dos aperitivos fica por conta do Tigelle Mortadella (R$ 46 com duas unidades), um pão típico da Emília Romagna com mortadela italiana e maionese de pistache.

O restaurante também prepara pizzas deliciosas, como a Mortazza (R$ 66), composta por Fior Di Latte, mortadela, burrata, pistache e raspas de limão.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: (11) 2674-0843. Horário: Segunda e terça-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Quarta e quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 22h.

Osteria Nonna Rosa

Comandado pelo chef Gabriel Marques, o restaurante possui clássicos italianos no menu. Para quem busca por pratos que levam pistache, há o Cacio e Pepe della Nonna, feito com queijo pecorino e pimenta preta e finalizado com pistache tostado (R$ 86). Outra sugestão é o Gnocchi Giardino (R$ 88), com pesto de manjericão, beterraba tostada, brócolis, pistache tostado e creme de burrata.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 17h

Marena Cucina

Aberto em dezembro, o Marena apresenta receitas italianas. Para os amantes de pistache, a carta de drinques autorais traz o Il Pistacchio (R$ 52), coquetel que leva licor de avelã, vodka, limão siciliano, xarope de pistache e soda. Dos pratos, a Chitarra Barese (R$98) é uma massa fresca com anchova, manteiga e pistache.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 3167-3656 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h

The Fresh Goodies

O restaurante tem receitas assinadas pelo chef Thiago Cerqueira, e surge para provar que é possível ter uma experiência de alta gastronomia sem abrir mão do bem-estar. Uma das pedidas é o Hummus (R$ 65), prato clássico do Oriente Médio, que na versão da casa leva tahine, tomate fresco ralado, pistache, sumak e crudités de legumes.

Serviço: Rua Lopes Neto, 15 - Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 7h30 às 23h

NOU

Com três unidades na capital, o restaurante aposta em um cardápio eclético, com pedidas tanto para um almoço descompromissado durante a semana como para ocasiões mais especiais. Há espaço para novidades como a Berinjela Assada (R$ 48), feita com molho tahine, páprica defumada e pistache. Entre as sobremesas, o Mil folhas de pistache (R$ 27) é a sugestão para adoçar.

Serviço: 2 Unidades + Higienópolis: Rua Armando A. Penteado, 12 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone (11) 3562-8003 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h

Pobre Juan

Inspirado nas típicas casas argentinas, o restaurante ficou famoso por sua parrilla, de onde saem cortes de carnes nobres especialmente selecionadas. O cardápio traz boas combinações, como o Ojo del Bife Especial (R$ 168) servido com farofa de pistache e purê de cenoura aromatizado com jasmim e ervas.

Serviço: 4 Unidades + Vila Olímpia: Rua Comendador Miguel Calfat, 525 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 20h

Piccini Bar

O bar com endereço no Itaim Bibi se destaca pela elaborada carta de drinques e pelo cardápio com boas pedidas da culinária italiana. Para driblar o apetite, a casa oferece a Burrata Casalinga (R$ 65), uma burrata fresca feita na casa com rúcula, presunto Parma, molho pesto de pistache e crispy de panceta.

Serviço: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 177 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3079-8025 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h à 0h, sexta e sábado das 12h às 15h e das 18h às 2h

Così

O pistache aparece em diferentes criações do chef Renato Carioni, nas entradas a oleaginosa é acrescentada na polenta rústica com gorgonzola dolce, damascos secos e pistaches (R$ 64). Já na opção de principal, a sugestão é o risoto de pistache com crudo de vieiras e ovas de mujol (R$ 142).

Serviço: Rua Haddock Lobo 1589 CEP: 01414-003.Fone: 3061-9543. 100 lugares. Horário de funcionamento: Segunda a quinta das 12h às 23h. Sexta e sábado das 12h às 0h. Domingo das 12h às 22h

Piccini

No restaurante italiano dos Jardins, o Pistache aparece na Burrata Casalinga (R$ 72), feita na casa artesanalmente, com presunto cru italiano, tomate confit, rúcula e finalizada com pesto de pistache, e no Spaguetti al Pesto (R$ 85), feito com pesto de pistache com manjericão e stracciatella.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49. Jardim Paulista. Horários: Seg: 12h às 15h | 19h às 23h. Ter a Qui: 12h às 15h | 19h às 00h. Sex a Sáb: 12h às 16h30 | 19h às 00h. Dom: 12h às 16h30 | 19h às 22h30

La Serena

Localizado no Shopping Iguatemi JK, o La Serena é inspirado na Costa Almafitana, e tem receitas como

o pasticcio di patate (R$ 143), uma lasanha com fonduta parmesão, mortadela italiana e pistache, a pizza pesto (R$ 102), com pesto de pistache, mozzarella, queijo scamorza, mortadela Negroni.

Serviço: Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São Paulo – SP). Tel:11-3152-6204/ 3152-6205.

1 /14 Temperani: Burrata, Limoncello e Pistacchio (R$ 89) (Vila Analia - Temperani)

2 /14 The Fresh Goodies: Hummus (R$ 65), com tahine, tomate fresco ralado, pistache, sumak e crudités de legumes (The Fresh Goodies_Hummus_Mário Rodrigues (1))

3 /14 NOU: Berinjela Assada (R$ 48) com molho tahine, páprica defumada e pistache (NOU_Berinjela assada_Carol Nunes)

4 /14 Piccini: Burrata Casalinga (R$ 72) (Piccini_divulgacao_Burrata Casalinga)

5 /14 Nonna Rosa:Cacio e Pepe della Nonna, feito com queijo pecorino e pimenta preta e finalizado com pistache tostado (R$ 86) (Nonna Rosa - cacio e pepe_Raul da Mota)

6 /14 Così: risoto de pistache com crudo de vieiras e ovas de mujol (R$ 142) (COSÌ_Marcelo Pucci_RISOTTO DI CAPESANTE AL PISTACCHIO 01)

7 /14 Mii Rooftop: Chocolate Baklava (R$ 43), feita com cremoso de chocolate, gelato de pistache e crocante de massa filo (MII ROOFTOP_CHOCOLATE_BAKLAVA_LUCAS ALVIM)

8 /14 Mica: Bombom de Pistache (R$ 8) com casquinha fina de chocolate branco feito na casa, recheado com duja de pistache, também de fabricação própria, e ganache de pistache com um toque de azeite de oliva (MICA-CHOCOLATES_Bombom_Dubai_Credito-Beatriz-Oliveira-_1_ (1))

9 /14 Lanchonete da Cidade: Pudim de Leite com pistache (Lanchonete da Cidade - Pudim de Leite_Mário Rodrigues)

10 /14 La Braciera: pizza com pistacchio italiano e Nutella (La Braciera - Pistacchio Italiano e Nutella_Neuton Araujo)

11 /14 Fasano: Zucotto de Pistache com Chocolate (R$ 65) (FASANO_ZUCOTTO AL PISTACCHIO CON CIOCCOLATO_BRUNO GERALDI)

12 /14 Baleia Rooftop: texturas de pistache (R$ 56), feito com creme, praliné e sorvete de pistache (Baleia Rooftop_Texturas de Pistache_Rodolfo Regini)

13 /14 Arábia: restaurante possui uma linha com versões da barra criada no Oriente Médio (Arabia - Chocolate Dubai_Pedro Shutter)

14/14 A Pizza da Mooca: cannoli de Nutella e ricota (A Pizza da Mooca_Cannoli de Nutella e Ricota_Mário Rodrigues1)

Sobremesas com pistache

Mica Chocolates

Conhecida por seus bombons artesanais, a Mica Chocolates permite que seus visitantes acompanhem de perto a produção dos doces. Lá, cada item é cuidadosamente pintado à mão, com o auxílio de esponjas, pincéis, pistolas e máquinas. Sucesso entre o público, o Bombom de Pistache (R$ 8) possui casquinha fina de chocolate branco feito na casa, recheado com duja de pistache, também de fabricação própria, e ganache de pistache com um toque de azeite de oliva. Com sabores inéditos e exclusivos todos os meses, fevereiro ganhou o repaginado Bombom de Dubai (R$ 8), uma versão do famoso chocolate de Dubai. Para a delícia sazonal, Michelle Kallas elaborou uma fina casquinha ao leite, recheada com pasta de pistache, kneff e sal maldon.

Serviço: Artur de Azevedo, 1199 – Pinheiros. Telefone: 11 97620-0210. E-mail: hello@micachocolates.com.br Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 12h às 19h

Fasano

Desde 1982, o restaurante Fasano São Paulo é reconhecido por sua alta gastronomia italiana e por seu serviço impecável. Em um ambiente sofisticado, os clientes podem degustar a sobremesa Zucotto de Pistache com Chocolate (R$ 65), receita italiana de origem fiorentina que consiste em um delicioso semifredo, doce gelado com textura cremosa que se assemelha ao sorvete.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. Telefone e WhatsApp: (11) 3896-4000. Horário: De segunda a quarta, das 19h à 00h. Quinta a sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h

Flakes

Idealizada por Leonardo Borges, a Flakes explora o máximo do sabor do pistache em suas receitas. Na última semana de janeiro, a linha de gelatos artesanais da marca ganhou um sabor inédito: o Gelato de Dubai, que leva pistache Califórnia com chocolate ao leite, Kadaif e creme de pistache, o pequeno (R$ 29,90), o médio (R$ 32,90), ambos com até dois sabores, e o grande (R$ 35,90), com até três sabores.

O best-seller da marca é o “O” Éclair Pistacchio (R$ 49,90), feito com massa paté a choux coberta por pistache e recheada com ganache de pistache da Califórnia, morangos frescos, mousse três leites e geleia de frutas vermelhas. O doce ainda chega à mesa acompanhado de um shot de ganache de pistache cremoso para complementar. Além disso, a loja está recheada de inúmeras outras receitas como brigadeiros (R$ 11), brownies (R$ 17,90), trufas (R$ 15,50), pudim (R$ 25,90), cheesecake (R$ 36,90).

No dia 26 de fevereiro, quem visitar uma das três unidades da confeitaria ganhará um Brigadeiro de Pistache. Para a ação, a marca está investindo cerca de R$ 60 mil reais. A delícia será distribuída gratuitamente em todas as três unidades da confeitaria: Itaim Bibi e Brooklin, em São Paulo, e Porto Velho, em Rondônia.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 1192, Itaim Bibi. Edifício Iguatemi. Telefone: (11) 98851-4838. Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11:30h às 20h. R. José Otaviano Soares, 37 - Brooklin, São Paulo. Tel.: (69) 99235-1272. Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11h às 19h. Avenida Calama, 3494, Embratel. Telefone: (69) 99244-6164. Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11:30h às 20h

Lanchonete da Cidade

Com mais de duas décadas de tradição, a Lanchonete da Cidade é referência quando se fala em hambúrguer. Além das pedidas clássicas da casa, as sobremesas também se destacam. É o caso do Pudim de Leite (R$ 25), servido com pistache tostado.

Serviço: 4 unidades + Avenida Macuco, 355 - Moema, São Paulo /SP | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h à 0h, sexta e sábado das 12h a 1h

La Braciera

Famosa pelas pizzas feitas no estilo napolitano, a casa tem cardápio elaborado com a consultoria do chef italiano Pasquale Cozzolino. Aproveitando a tendência do pistache, a casa trouxe duas novas sobremesas para o menu. O Calzone al Pistacchio (R$ 55) é recheado com ganache de pistache italiano e chocolate branco, servido com geleia de frutas vermelhas. Já a pizza Pistacchio Italiano e Nutella (R$ 82, individual) combina creme de pistache italiano com ganache de chocolate branco e Nutella.

Serviço: 4 unidades + Rua Conselheiro Brotero, 1120 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone: (11) 94114-1120 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h às 23h, sexta e sábado das 18h à 0h.

A Pizza da Mooca

A premiada pizzaria de estilo napolitano conta com duas unidades, ambas sob o comando do chef Fellipe Zanuto. Além de receitas clássicas, há criações da casa e também sobremesas tradicionais italianas. Uma delas é o Cannoli di Ricota (R$18), recheado com creme de ricota, pistache e cereja.

Serviço: 2 unidades + Rua Áurea, 198 - Vila Mariana, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo das 18h às 23h.

Baleia Rooftop

Localizado no edifício B32, conhecido pela escultura metálica de baleia na Faria Lima, o restaurante se destaca pelo cardápio de inspiração mediterrânea e pela vista privilegiada. Para aproveitar ainda mais a experiência na casa, vale terminar a refeição com uma boa sobremesa, como o Texturas de Pistache (R$ 56), feito com creme, praliné e sorvete de pistache.

Serviço: Rua Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Fone: (11) 5464-8222 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30, domingo das 12h às 21h30

Arábia

O Arábia foi um dos pioneiros em trazer o Chocolate Dubai para o Brasil. O restaurante possui uma linha com versões da barra criada no Oriente Médio, como a de knefe, que traz em seu interior a combinação de massa de cabelinho de anjo e pistache. Com 1,25 kg, o chocolate vem em uma caixa presenteável por R$ 660.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1397 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Telefone: (11) 3061-2203 ou (11) 3061-3234 (delivery) | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h

Tchocolath

Conhecido pelo pão de mel, a marca de chocolates artesanais também possui uma cafeteria em sua loja física. O cardápio conta com diversas bebidas e doces, além de sobremesas como o Sorvete Artesanal Tchocolath de pistache (R$ 28,60 o pote de 100 gramas), que ainda pode ser incrementado com a farofa de pistache (R$ 4,80).

Serviço: Rua Antônio Afonso, 19 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - Fone: (11) 97652-3081 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 19h, domingo das 8h às 18h

Mila

O Mila é uma osteria urbana que homenageia a culinária italiana e paulistana. O ambiente intimista enfatiza a diversão e a boa comida. O design, é inspirado no cinema italiano e na vibrante paleta de Almodóvar. Por lá, o chef Danillo Coelho apresenta o Bolo de pistache, sorbet e frutas vermelhas ao vinho (R$ 38).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 570. Tel. - 11 93961-7242. Horário de funcionamento: Segunda a quinta: 12h-15h/ 19h-23h. Sexta: 12h-15h/ 19h -00h. Sábado: 12:00-17:00/19h-00h. Domingo: 12h-17h/ 19h-22h