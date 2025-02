Elon Musk perde US$ 22 bi após queda recorde nas vendas da Tesla

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, viu sua fortuna encolher em US$ 22,2 bilhões nesta terça-feira após as vendas da Tesla, fabricante de carros elétricos que responde pela maior parte de sua riqueza, desabarem na Europa.

Nos últimos dias, a Tesla tem enfrentado ainda uma onda de boicote de consumidores e de protestos nas portas de suas lojas pelas posturas políticas polêmicas de Musk.

Ao mesmo tempo, investidores estão cada vez mais céticos sobre a eficácia da atuação do bilionário no governo do presidente americano Donald Trump. Musk foi indicado para o cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) e, apesar de anúncios midiáticos de demissões e cortes de custos, as medidas implementadas até agora representaram uma economia de menos de 1% do Orçamento do governo federal.

As ações da Tesla despencaram 8,4% na Bolsa de Nova York na terça-feira, após a empresa informar que as vendas de seus carros na Europa desabaram 45% em janeiro, mesmo num momento de expansão da frota de veículos elétricos no mercado europeu. Analistas veem no tombo das vendas uma reação dos consumidores à postura política de Trump, que apoiou explicitamente o partido de extrema-direita nas eleições europeias e apareceu em público fazendo um gesto associado à saudação nazista.

Nos últimos dias, instalações da Tesla em vários países têm sido alvo de protestos de consumidores. Na fábrica da montadora nos arredores de Berlim, ativistas projetaram imagens do gesto polêmico de Musk na fachada do prédio em um protesto que foi visto milhões de vezes no X, sua plataforma anteriormente conhecida como Twitter.

Showrooms da Tesla foram vandalizados na Holanda e nos estados americanos de Colorado e Oregon e, ainda, em Washington. No fim de semana, manifestantes protestaram em frente a várias lojas da Tesla nos EUA.

Mesmo com a queda de terça-feira, reduzindo seu patrimônio líquido para US$ 358 bilhões, Musk ainda é cerca de US$ 100 bilhões mais rico do que era antes da vitória de Trump nas eleições de novembro, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.