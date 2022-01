Após luta contra Popó, Whindersson pensa em se aventurar em outro esporte

Depois de lutar contra tetracampeão de boxe Acelino "Popó" Freitas no Fight Music Show, na noite do último domingo, 30, o comediante e youtuber Whindersson Nunes disse que está realizado e que teria o desejo de se aventurar em um novo esporte.

Durante a madrugada, o comediante publicou no Twitter que acha que quer correr na Fórmula 1.

Acho q quero correr na fórmula 1 — Whindersson (@whindersson) January 31, 2022

Whindersson também fez uma série de Stories no Instagram para agradecer o apoio que recebeu e dizer que o objetivo do evento foi cumprido. "Cheguei, um pouco avariado. Muito mais do que em cima do ringue, muito mais do que trocar murro, falei mil vezes que a intenção disso não era mostrar que era melhor do que o tetracampeão mundial. E, sim, realizar, fazer o evento. E eu tô realizado. Realizado", afirmou.

O youtuber ainda brincou sobre os próximos planos. "Meus netos vão falar: 'Meu deus, meu avô era doido'. E sou mesmo. Qual a próxima coisa que eu vou fazer? The Voice? Quem sabe", disse o humorista de 27 anos.

Conforme prometido, ele disse que iria comer o "cento de salgado". "Meu peso é 86kg, tive que baixar para 75kg por causa do Baixinho. Agora vou comer minhas coxinhas". O excesso contrasta com a privação dos últimos dias: ele consumiu pouca água e pouca comida para conseguir chegar aos 75 quilos para a qualificação para o embate.

A luta, que aconteceu em Balneário Camboriú, num esquema que mistura entretenimento e esporte, com shows e combates no ringue, foi dominada por Popó, aposentado desde 2017. O boxeador acabou com o youtuber e quase levou o piauiense ao chão no sexto round. Para celebrar o clima de festa, o resultado oficial foi empate. O evento contou com outros combates, como Esquiva Falcão contra o ex-BBB Yuri Fernandes.

Se há motivo para Whindersson ao menos sorrir ao fim da luta foi o valor arrecadado. Em entrevista ao podcast Podpah, o humorista contou que a premiação do combate renderá 12 milhões de reais aos dois. Já a organização do evento Fight Music Show revelou que foram vendidas 200 mil cotas de pay per view, resultando em um lucro próximo de 13 milhões de reais.

O duelo até pouco tempo atrás seria considerado improvável, mas já faz parte de uma transformação pela qual passa o mundo das lutas, como retratamos nesta reportagem. Esse universo, antes restrito apenas a pugilistas profissionais, ganhou a presença de um tipo novo de atleta: os youtubers.