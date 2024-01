Após construção bilionária, aeroporto japonês deve afundar no mar nos próximos 30 anos

Considerado um dos mais ambiciosos projetos de infraestrutura e transporte do Japão, o Aeroporto Internacional de Kansai agora está afundando no mar e em 30 anos pode desaparecer por completo.

Inaugurado em 1994, com custo de R$ 94 bilhões, o complexo visava aliviar o congestionado aeroporto de Osaka, nas proximidades, e atender à necessidade de um terminal aeroportuário maior, pois a região estava perdendo sua proeminência comercial para Tóquio.

De acordo com especialistas, o aeroporto construído sobre o mar já afundou 11,5 metros. Para evitar esse desastre, engenheiros japoneses estão empenhados em encontrar soluções, com esforços de resgate já totalizando R$ 730 milhões.

O terreno recuperado para a construção do aeroporto é comparado por especialistas a uma "esponja molhada", que precisava ser transformada em uma base seca e densa para suportar o peso das instalações do terminal.

Dado que o aeroporto local existente, o Osaka Internacional, está cercado por subúrbios densamente povoados e incapaz de expandir-se, foram criadas duas ilhas artificiais na Baía de Osaka para abrigar o novo terminal, conectadas à região de Rinku, em Osaka, por uma ponte sobre a água.

O aeroporto, que atua como hub para grandes companhias aéreas, como All Nippon, Japan Airlines e Nippon Cargo, além da companhia aérea japonesa de baixo custo Peach, sobreviveu a desastres naturais nas décadas seguintes, saindo relativamente ileso.

Apesar de resistir ao grande terremoto de Hanshin em 1995, o terminal japonês foi atingido por um tufão em 2018, resultando em uma inundação das pistas com água do mar. Poucos dias após o desastre, um navio-tanque colidiu com a ponte que conecta o aeroporto ao continente, causando a retenção de passageiros. No entanto, o aeroporto sobreviveu e continuou a operar.

Embora os engenheiros soubessem que o aeroporto afundaria ao longo de um período de 50 anos, jamais imaginaram que isso ocorreria com tal magnitude. Em vez disso, previam que eventualmente se estabilizaria a cerca de 4 metros acima do nível do mar, a elevação mínima necessária para evitar inundações no local.