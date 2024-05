Antes de pausa na carreira, Sandy anuncia shows beneficentes para apoiar vítimas das chuvas no RS

Nesta semana, Sandy manifestou seu desejo em fazer uma pausa na carreira, mas antes disso, pretende realizar dois shows em apoio às vítimas dos temporais no Rio Grande do Sul.

Em um comunicado emitido nas redes sociais, a cantora afirmou que todos os rendimentos provenientes da venda de ingressos serão destinados para essa causa.

“Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas divulgações também, de maneiras de ajudar, mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais”, declarou.

Sandy também explicou que esses dois shows servirão como uma despedida temporária de seu público.

“Eu estava para anunciar duas datas de shows, porque eu queria anunciar uma pausa, que vou fazer um ‘hiato’ nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, queria estar perto, dar um abraço sonoro, e resolvi ressignifica este momento”.

E acrescentou: “Eu sei, meus queridos fãs, que vocês vão ficar muito felizes em fazer parte disso”.

Quando ocorrerão os shows de Sandy?

Os eventos acontecerão no Espaço Unimed, localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, nos dias 15 e 16 de junho. A venda de ingressos terá início na próxima sexta-feira, 10.

Além de Sandy, diversos influenciadores e artistas brasileiros têm se mobilizado para angariar recursos em apoio ao Rio Grande do Sul. Alguns artistas internacionais também se juntaram à causa, iniciando seus apelos na segunda-feira, 6.

Tragédia climática

De acordo com um relatório divulgado pela Defesa Civil do estado na tarde de terça-feira, 7, quase 80% das cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas por temporais nos últimos dez dias.

O levantamento mostrou que, até o momento, 95 pessoas morreram por consequência das fortes chuvas que se alastram no estado. Outros quatro óbitos estão em investigação. Pelo menos 131 pessoas seguem desaparecidas e 362 pessoas estão feridas. Ao todo, mais de 1,5 milhão de pessoas de 401 municípios foram afetados.