Bolsa de Tóquio sobe pelo quarto pregão seguido e bate máxima em 34 anos

O Nikkei 225, principal índice de ações da bolsa de Tóquio, subiu 1,88% no pregão desta quinta-feira, 11, e fechou acima de 35.000 pela primeira vez desde 1990, período conhecido localmente como "era da bolha econômica". A alta desta madrugada foi a quarta consecutiva.

Contribuem para o bom momento a expectativa de que, mesmo com a inflação acima dos níveis históricos, o Bank of Japan mantenha a política monetária expansionista diante de dados mais fracos do mercado de trabalho.

Fatores microeconômicos também tem contribuído para a melhora no longo prazo. Entre eles, a percepção de melhora da governança corporativa e o preço das ações, considerado barato por parte dos investidores.

Entre os destaques individuais desta última pernada da bolsa japonesa estão as ações da Nintendo, que vêm em forte alta em meio à expectativa pelo lançamento de seu novo videogame, o Switch 2. Os papéis da companhia acumulam 10% de alta nos últimos cinco dias. Nesta madrugada, a Nintendo subiu 1,37%.

Confira as últimas notícias de Invest: