Onde assistir a série do Percy Jackson? Veja horário e curiosidades

A saga de livros de Rick Jordan, Percy Jackson e os Olimpianos finalmente ganhou uma adaptação em formato de série, 13 anos depois do lançamento do primeiro filme, de 2010. A estreia é nesta quarta-feira, 20.

Divulgada pela Disney, a série conta a fantástica história do semideus moderno de 12 anos, Percy Jackson, que está começando a aceitar seus poderes divinos recém-descobertos quando o Deus do Céus, Zeus, o acusa de roubar seu raio mestre. Com a ajuda de seus amigos Grover e Annabeth, Percy deve embarcar em uma grande aventura para encontrar o raio e restaurar a ordem no Olimpo.

Com elenco composto por Walker Scobell, Leah Jeffries, Lance Reddick, Aryan Simhadrick, Lin-Manuel Miranda e outros, a série promete trazer uma adaptação mais fiel dos livros, e teve roteiro assinado por Jordan e sua esposa, Becky.

Quando estreia Percy Jackson e os Olimpianos?

A série estreia nesta quarta-feira, 20.

Onde assistir a série Percy Jackson e os Olimpianos?