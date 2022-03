Quem é "Luva de Pedreiro", brasileiro com mais de 18 milhões de seguidores

Você já ouviu falar do Luva de Pedreiro, fenômeno brasileiro que tem movimentado as redes sociais nas últimas semanas — e chamado a atenção de jogadores como Neymar e Gabigol, além do filho de Cristiano Ronaldo? Nascido no povoado de Tábua, no interior da Bahia, Iran Ferreira faz sucesso com vídeos amadores de futebol e soma mais de 7 milhões de seguidores só no Instagram.

Com o bordão “receba” repetido por famosos (e até incorporado a memes), o baiano desenvolveu a própria fórmula dos conteúdos: vídeos curtos, feitos no campo de terra batida, no qual demonstra a habilidade para dribles e chutes ao gol. E a ascensão surpreendente chamou a atenção da própria rede de Mark Zuckerberg, que, pela primeira vez, passou a seguir um influenciador do país.

Na falta de oportunidade para jogar profissionalmente, o jovem de 20 anos decidiu gravar os vídeos para ajudar a família humilde. E de onde veio o apelido pelo qual ficou conhecido? Na inspiração em atletas da Europa, que usam luvas de inverno (substituídas pelas luvas construção, mais baratas). Se o acessório foi alvo de bullying no começou, após viralizar, se tornou marca registrada.

Mais que o próprio reconhecimento do público, o influenciador atraiu olhares do time do coração: o Vasco convidou Luva de Pedreiro para conhecer o estádio São Januário, no Rio de Janeiro, além de apresentar Roberto Dinamite, ídolo do clube, ao pai do baiano. Durante a visita, o jovem também participou como o primeiro convidado do “Fala, Vascão”, o podcast oficial da equipe.

Como nos roteiros dos filmes de Hollywood, Iran Ferreira distribuiu autógrafos e foi cercado por fãs — nada surpreendente para quem acumula mais de 10,6 milhões de seguidores no TikTok, e 511 mil no Twitter, assim como 759 mil inscritos no YouTube. Mas também aproveitou a viagem ao Sudeste para realizar antigos sonhos, como viajar de avião e provar pizza, batata frita e pudim.

Assista a um dos vídeos publicados por "Luva de Pedreiro" nas redes sociais