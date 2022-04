Sucesso nas redes sociais, Luva de Pedreiro é contratado pela Amazon Prime

O criador de conteúdo digital Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou neste domingo a contratação pela Amazon Prime Video. De acordo com posicionamento publicado no Instagram, ele deve ser o mais novo garoto-propaganda de esportes da plataforma de streaming.

"Feliz demais! Às vezes nem acredito que tudo isso está acontecendo! Nunca desistam dos seus sonhos! Nós somos brasileiros, somos os melhores do mundo!", afirmou Iran.

O influenciador conta com mais de 18 milhões de seguidores e já chamou a atenção de Neymar e do filho de Cristiano Ronaldo. Nascido no povoado de Tábua, no interior da Bahia, Iran Ferreira faz sucesso com vídeos amadores de futebol e soma mais de 7 milhões de seguidores só no Instagram.

Com o bordão “receba” repetido por famosos (e até incorporado a memes), o baiano desenvolveu a própria fórmula dos conteúdos: vídeos curtos, feitos no campo de terra batida, no qual demonstra a habilidade para dribles e chutes ao gol. E a ascensão surpreendente chamou a atenção da própria rede de Mark Zuckerberg, que, pela primeira vez, passou a seguir um influenciador do país.

Na falta de oportunidade para jogar profissionalmente, o jovem de 20 anos decidiu gravar os vídeos para ajudar a família humilde. E de onde veio o apelido pelo qual ficou conhecido? Na inspiração em atletas da Europa, que usam luvas de inverno (substituídas pelas luvas construção, mais baratas). Se o acessório foi alvo de bullying no começou, após viralizar, se tornou marca registrada.