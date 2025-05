AMAs 2025: onde assistir, que horas começa e quem são os indicados à premiação

A 51ª edição do American Music Awards acontece nesta segunda-feira, 26, com transmissão ao vivo pela TNT e HBO Max a partir das 21h.

Entre os destaques da noite, estão homenagens a dois veteranos da música internacional: Janet Jackson, que receberá o Prêmio Ícone, e Rod Stewart, que será celebrado com um prêmio pelo conjunto da obra.

A premiação marca o retorno de ambos aos palcos da cerimônia após longos intervalos.

Esta será a primeira vez de Stewart no AMA desde 2004, e o primeiro número televisivo de Janet Jackson desde 2018.

A apresentação da noite fica por conta de Jennifer Lopez, que volta ao comando após sua primeira vez como anfitriã em 2015.

Indicações lideradas por Kendrick Lamar e Post Malone

Kendrick Lamar lidera a lista de indicados com 10 nomeações, incluindo nas categorias de Artista do Ano, Melhor Álbum de Hip Hop e Melhor Música de Hip Hop. Em seguida aparecem Post Malone com 8 indicações, e Billie Eilish, Chappell Roan e Shaboozey, cada um com 7.

Entre os indicados a Artista do Ano estão nomes como Ariana Grande, Taylor Swift, Sabrina Carpenter e SZA. Já a categoria de Revelação do Ano reúne talentos como Benson Boone, Gracie Abrams, Tommy Richmann e Teddy Swims.

Kendrick Lamar lidera indicações no AMAs de 2025 (Ricardo Rubio/Europa Press/Getty Images)

Na categoria de Música do Ano, destaque para faixas como “Beautiful Things”, de Benson Boone, “Birds of a Feather”, de Billie Eilish, e “A Bar Song (Tipsy)”, de Shaboozey.

Billie Eilish também concorre ao prêmio de Melhor Álbum Pop com “HIT ME HARD AND SOFT” e Melhor Artista Feminina.

Latinos, K-pop e homenagens

A premiação também reconhece o impacto de artistas de diversos gêneros e regiões. Na categoria de Melhor Artista Latino, aparecem nomes como Bad Bunny, Feid e Peso Pluma. Entre as artistas latinas, KAROL G, Shakira e Becky G disputam o troféu.

No universo do K-pop, os indicados incluem Stray Kids, ROSÉ, Jimin e RM. Já entre os artistas de Afrobeats, estão nomes como Asake, Tyla e Rema.

Além das homenagens a Rod Stewart e Janet Jackson, a noite contará com performances de Gloria Estefan, Gwen Stefani, Lainey Wilson, Renée Rapp, Blake Shelton, entre outros.

A premiação promete unir gerações e gêneros musicais em uma noite marcada por reconhecimento, nostalgia e novos talentos.

Veja a lista completa de indicados ao AMA 2025

🎤 Artista do ano

Ariana Grande

Billie Eilish

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan

🌟 Revelação do ano

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tommy Richmann

🎶 Música do ano

Benson Boone – “Beautiful Things”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Hozier – “Too Sweet”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”

Post Malone & Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Teddy Swims – “Lose Control”

💿 Álbum do ano

Beyoncé – “COWBOY CARTER”

Billie Eilish – “HIT ME HARD AND SOFT”

Chappell Roan – “The Rise and Fall of a Midwest Princess”

Charli xcx – “BRAT”

Gracie Abrams – “The Secret of Us”

Future & Metro Boomin – “WE DON’T TRUST YOU”

Kendrick Lamar – “GNX”

Post Malone – “F-1 Trillion”

Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet”

Taylor Swift – “The Tortured Poets Department”

🤝 Colaboração do ano

Kendrick Lamar & SZA – “Luther”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”

Marshmello & Kane Brown – “Miles on It”

Post Malone feat. Morgan Wallen – “I Had Some Help”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

🌐 Música social do ano

Chappell Roan – “HOT TO GO!”

Djo – “End of Beginning”

Doechii – “Anxiety”

Lola Young – “Messy”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Tommy Richman – “Million Dollar Baby”

🎤 Artista em turnê

Billie Eilish

Luke Combs

Morgan Wallen

Taylor Swift

Zach Bryan

🎬 Melhor clipe

Benson Boone – “Beautiful Things”

KAROL G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Pop, Country, Hip Hop, R&B, Rock e mais

🎤 Melhor artista pop masculino/feminino

Masculino: Benson Boone, Bruno Mars, Hozier, Teddy Swims, The Weeknd

Feminino: Billie Eilish, Chappell Roan, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Taylor Swift

🎵 Melhor álbum pop

Billie Eilish – “HIT ME HARD AND SOFT”

Chappell Roan – “The Rise and Fall of a Midwest Princess”

Charli xcx – “BRAT”

Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet”

Taylor Swift – “The Tortured Poets Department”

🎶 Melhor música pop

Benson Boone – “Beautiful Things”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Teddy Swims – “Lose Control”

🤠 Melhor artista country (masculino/feminino/duo)

Masculino: Jelly Roll, Luke Combs, Morgan Wallen, Post Malone, Shaboozey

Feminino: Beyoncé, Ella Langley, Kacey Musgraves, Lainey Wilson, Megan Moroney

Duo/Grupo: Dan + Shay, Old Dominion, Parmalee, The Red Clay Strays, Zac Brown Band

🎧 Melhor álbum country

Beyoncé – “COWBOY CARTER”

Jelly Roll – “BEAUTIFULLY BROKEN”

Megan Moroney – “AM I OKAY?”

Post Malone – “F-1 Trillion”

Shaboozey – “Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going”

🎤 Melhor música country

Jelly Roll – “I Am Not Okay”

Koe Wetzel & Jessie Murph – “High Road”

Luke Combs – “Ain’t No Love in Oklahoma”

Post Malone com Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

🎧 Melhor artista/álbum/música de hip hop

Artistas: Drake, Eminem, Future, Kendrick Lamar, Tyler, The Creator

Femininas: Doechii, GloRilla, Latto, Megan Thee Stallion, Sexyy Red

Álbuns: Eminem – “The Death Of Slim Shady”, Kendrick – “GNX”, Tyler – “CHROMAKOPIA”

Músicas: “Not Like Us”, “Luther”, “Like That”, entre outras

🎼 R&B, Latino, Rock, Eletrônico e mais