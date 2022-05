CCXP Awards: tudo sobre a mais nova premiação nacional da cultura pop

Falta uma semana para a abertura das inscrições do CCXP Awards. A premiação, dos mesmos criadores da Comic Con Experience no Brasil, quer valorizar a cultura pop nacional nas categorias de Games & eSports, Filmes, Séries, Literatura, Quadrinhos e Criadores de conteúdo.

As inscrições abrem na próxima quinta-feira, 12 de maio e, para ser elegível como um dos indicados, a obra precisa ter sido produzida no ano de 2021. A premiação acontecerá em julho de 2022 tem a previsão de duração de 2h30, excluindo alguns momentos como Red Carpet, homenagens e shows.

A transmissão total do conteúdo, envolvendo a CCXP Awards, está estimada a ultrapassar 6 horas e poderá ser conferida no site e redes sociais da CCXP e Omelete, contando com todo o time de apresentadores e convidados na cobertura.

Os vencedores saem com um troféu CCXP Awards, um certificado e a participação em conteúdos especiais do site Omelete.

LEIA TAMBÉM: Ingressos gerais para o CCXP 2022 abrem nesta quinta-feira, 5; veja os preços.

Novidades sobre o CCXP Awards

Conteúdo liberado para streamers

A organização pretende abrir em breve um cadastro para os streamers interessados em transmitir a celebração ao seu modo, abrindo possibilidade para ‘reacts’ e comentários ao vivo durante o evento.

“Se você pegar as grandes premiações, são todas fechadas. Estamos descentralizando, democratizando e dando acesso ao conteúdo para visões diferentes”, disse Otávio Juliato, CCO da Omelete Company.

Júri independente

De acordo com Roberto Fabri, curador das marcas CCXP, os Awards contarão com um júri totalmente independente da Omelete Company. “Nós colocamos o dedo na qualidade do evento, mas a opinião e o julgamento das peças não poderiam partir de nós”, explica.

Alguns nomes já selecionados para o Júri Técnico incluem Marina Person (cinema), Andreza Delgado (creators), Ian SBF (séries), Pedro Ferreira e Mariana Viana do Fora do Plástico (quadrinhos) e Daniel Lameira (livros).

“São pessoas já reconhecidas nos próprios mercados. Eles vão montar o júri de acordo com os próprios critérios,” disse Fabri. O único combinado, conta ele, é que exista diversidade dentro do corpo de jurados. “É a visão do mercado sobre aquele produto.”

O público também terá um papel importante no processo, com o peso de voto equivalente ao de um jurado. Assim, os fã clubes não dominam a premiação, mas ainda ajudam a prestigiar os melhores de cada categoria.

Como me inscrever no CCXP Awards?

Todas as inscrições devem ser feitas pelo site da CCXP Awards pelos próprios titulares dos direitos de propriedade intelectual dos materiais submetidos a partir do dia 12 de maio.

São elegíveis filmes, séries, quadrinhos, games e livros que foram lançados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021. As inscrições serão válidas tanto para obras, pessoas físicas e pessoas jurídicas (como empresas e organizações).

A ficha deverá ser preenchida escolhendo a categoria, a subcategoria e incluindo dados como: título, sinopse, data de lançamento, créditos da equipe e demais dados que forem solicitados pois cada categoria possui especificações distintas para o envio de materiais como, por exemplo, capa, pôsteres, fotos dos protagonistas, trailers, link para assistir ou ler a obra na íntegra para avaliação dos jurados.

Após a inscrição, um e-mail de confirmação será enviado para o responsável.

Como é o processo seletivo do CCXP Awards?

As obras e os conteúdos inscritos seguirão para análise do Comitê de Especialistas, um júri independente composto por artistas, produtores, desenvolvedores, gamers, creators e jornalistas e diversos outros players que fazem parte da indústria do entretenimento no Brasil.

O resultado será a formação de uma lista composta das 10 obras escolhidas para cada subcategoria, totalizando cerca de 320 indicados. Em junho, o Júri Técnico (formado pelos presidentes independente de cada categoria, cinco jurados convidados e o voto popular) irá decidir os finalistas de cada subcategoria, ficando com cinco participantes cada.

Para finalizar a eleição dos vencedores de cada subcategoria, uma nova votação começa no dia 5 de julho, comandada novamente pelo Júri Técnico e voto popular no site da premiação.

Categorias do CCXP Awards

Na CCXP Awards, apenas as categorias ‘Filmes’, ‘Séries’ e ‘Games’ contarão com uma única subcategoria que irá premiar o melhor produto em escala global. Em todas as outras categorias e subcategorias, os concorrentes são 100% nacionais.

Filmes

Melhor Filme do Ano (Global)

Melhor Filme (BR)

Melhor Direção (BR)

Melhor Ator (BR)

Melhor Atriz (BR)

Séries de TV

Melhor Série do Ano (Global)

Melhor Série (BR)

Melhor Ator (BR)

Melhor Atriz (BR)

Quadrinhos

Melhor Quadrinho(BR)

Melhor Quadrinista (BR)

Melhor Álbum (BR)

Melhor Tira e Web-tira (BR)

Melhor Roteirista (BR)

Melhor Desenhista (BR)

Melhor Arte-Finalista (BR)

Melhor Colorista (BR)

Games e eSports

Melhor Game (Global)

Melhor Game (BR)

Melhor Game Competitivo (BR)

Melhor Game Mobile (BR)

Melhor ORG (BR)

Melhor Pro-Player Masculino (BR)

Melhor Pro-Player Feminina (BR)

Creators

Melhor Streamer Masculino (BR)

Melhor Streamer Feminina (BR)

Melhor Canal / Criador revelação (BR)

Melhor Criador de conteúdo (BR)

Melhor Podcast (BR)

Melhor Mesacast (BR)

Literatura

Melhor ficção (BR)

Melhor não-ficção (BR)