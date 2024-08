Bitcoin teve venda "monumental" mas ainda deve subir, diz especialista do BTG

O bitcoin teve uma forte recuperação após o fim do “carry trade” japonês causar uma queda generalizada nos mercados financeiros do mundo todo nas últimas semanas. No entanto, desde que isso aconteceu, a criptomoeda é negociada praticamente em lateralidade, com pouca variação de preço. Apesar disso, as perspectivas de especialistas seguem otimistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 60.836, com alta de 2,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Quando olhamos, excepcionalmente para o bitcoin, temos um ativo que passou por movimentos e uma pressão vendedora incessante nos últimos dois, três meses. Isso é monumental quando a gente olha para o ativo como um todo. Tivemos Grayscale, o governo da Alemanha e agora Mt. Gox. O bitcoin acima de US$ 60 mil dólares nesse momento mostra que ele está muito forte”, comentou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

“Dado esse cenário, principalmente por conta da incerteza que temos no cenário macro, o ativo tem se comportado muito bem e muito provavelmente com essa pressão de venda saindo e com o cenário macro ficando um pouco mais claro, teremos o ativo tendo uma nova pernada de alta e perfomando bem novamente. O mercado financeiro como um todo é um instrumento de transferência de riqueza de pessoas impacientes para pessoas pacientes”, concluiu Josa.

