A corrida eleitoral pela prefeitura de Macapá tem a frente o atual prefeito Dr. Furlan (MDB) que, de acordo com pesquisa Gerp, divulgada nesta quinta-feira, 22, lidera isolado com 82% das intenções de voto. O ex-deputado estadual Paulo Lemos (PSOL) e a ex-vereadora e deputada federal Aline Gurgel (Republicanos) aparecem na segunda posição, com 4%.

Os candidatos estão empatados com Patrícia Ferraz (Podemos) e Gilvam Borges (Avante) com 1% por conta da margem de erro do estudo, que é de 3,54 pontos percentuais para mais ou para menos. Os demais não pontuaram.

Intenções de voto em Macapá:

Dr. Furlan (MDB): 82%

Paulo Lemos (PSOL): 4%

Aline Gurgel (Republicanos): 4%

Patrícia Ferraz (Podemos): 1%

Gilvam Borges (Avante): 1%

Jairo Palheta (PCO): 0%

Gianfranco Gusmão (PDT): 0%

Sharon Braga (NOVO): 0%

Nenhum deles: 2%

Não sabe/Não respondeu: 6%

O atual prefeito lidera a preferência eleitoral entre homens e mulheres com mais de 80% e em todas as faixas etárias e de renda, segundo o instituto. Dr. Furlan é ainda ao nome menos rejeitado, citado criticado por apenas 4%. O governo também é aprovado pela maioria da população, com 93% de popularidade.

Já o candidato do Avante é o nome mais rejeitado por 48%, seguido pelas candidatas do Republicanos e Podemos, com 29% e 23%, respectivamente. Jairo Palheta é criticado por 22% e Paulo Lemos, Gianfranco e Sharon Braga por 21%, 19% e 16%.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi registrada no TSE como AP-02900/2024 e realizou 800 entrevistas entre os dias 16 e 20 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). Os entrevistados foram selecionados por cotas, em função das variáveis: sexo, faixa etária, renda do chefe do domicílio, sendo 52% do sexo feminino e 48% do sexo masculino. Quase 70% deles têm entre 25 a 59 anos.

A maioria, 45%, tem renda de até um salário mínimo, tem como religião a católica (59%) e segundo grau completo e superior incompleto (39%). A margem de erro é de 3,54 pontos percentuais para um nível de confiança de 95,55%.