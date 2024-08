Segmento infantil é chave dos licenciados, setor que faturou R$ 23,2 bi no varejo em 2023

Por Marina Fraga, CEO da Oinc Filmes*

O segmento infantil é fundamental para o mercado de licenciamento por diversos motivos. As crianças são grandes consumidoras e influenciam fortemente as decisões de compra de suas famílias.

As empresas que investem nesse segmento têm a oportunidade de criar conexões emocionais duradouras com seus clientes e fortalecer sua marca.

O potencial de crescimento desse mercado é enorme, impulsionado pelo constante desenvolvimento de novos personagens, produtos e experiências que capturam a imaginação das crianças.

Mercado global e seus segmentos

O mercado global de produtos licenciados tem apresentado um crescimento expressivo, com as vendas no varejo alcançando US$ 340,8 bilhões em 2022, representando um aumento de 8,02% em relação ao ano anterior.

Esse crescimento é impulsionado, principalmente, pela força do setor de Entretenimento/Personagens, que sozinho responde por US$ 138,1 bilhões, ou 40,5% do mercado global.

Marcas e personagens populares, especialmente no segmento infantil, continuam a ser os principais motores desse crescimento, com produtos como brinquedos, vestuário e acessórios se destacando.

E, no Brasil?

No Brasil, essa tendência global se reflete de forma significativa, com o segmento infantil desempenhando um papel central no mercado de produtos licenciados.

Personagens de filmes, séries e desenhos animados têm grande apelo entre as crianças, impulsionando as vendas de produtos como roupas, mochilas e material escolar.

De acordo com projeções da Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens (Abral–Licensing International), o faturamento do setor no varejo praticamente dobrou, saindo de R$ 12 bilhões em 2012 para R$ 23,2 bilhões no ano passado.

Como as empresas estão utilizando o licenciamento para fortalecer suas marcas?

Algumas das principais formas como as empresas estão utilizando o licenciamento incluem:

Expansão para novos mercados:

Ao licenciar sua marca para produtos em diferentes categorias, as empresas podem alcançar novos públicos e expandir sua presença em mercados onde ainda não atuam diretamente.

Aumento da visibilidade da marca:

O licenciamento permite que a marca seja associada a uma variedade de produtos e serviços, aumentando sua visibilidade e reconhecimento entre os consumidores.

Criação de conexões emocionais:

Ao licenciar sua marca para produtos que os consumidores amam, as empresas podem criar conexões emocionais mais fortes.

Geração de novas receitas:

O licenciamento é uma fonte de receita adicional para as empresas com outras frentes de negócios, permitindo que elas monetizem o valor de sua marca.

Fortalecimento da identidade da marca:

Ao controlar o uso de sua marca em diferentes produtos, as empresas podem garantir que a identidade da marca seja consistente e coesa.

Quais são as tendências futuras do mercado de licenciamento?

Impulsionado por novas tecnologias, mudanças no comportamento do consumidor e a busca por experiências mais personalizadas, o mercado de licenciamento segue crescendo. Algumas das principais tendências futuras incluem.

Licenciamento digital:

O crescimento do comércio eletrônico e a popularidade de plataformas digitais estão impulsionando o licenciamento de marcas para produtos digitais, como aplicativos, jogos e conteúdos online.

Experiências imersivas:

As empresas estão buscando criar experiências imersivas, como realidade virtual e aumentada, que podem ser integradas ao licenciamento de marcas. O metaverso oferece novas oportunidades neste sentido.

Sustentabilidade:

A preocupação com o meio ambiente está levando as empresas a buscar parcerias com marcas que compartilham seus valores de sustentabilidade.

Personalização:

Os consumidores estão cada vez mais buscando produtos personalizados, e o licenciamento pode ser uma forma de atender a essa demanda.

Influenciadores digitais:

Desde a ascensão das redes nas últimas décadas, a colaboração com influenciadores digitais é uma estratégia importante para as empresas. E existem grandes nomes no universo infantil.

Inteligência artificial:

A IA pode ser utilizada para personalizar as experiências de licenciamento, criar novos produtos e otimizar as operações. Além de ajudar na melhor utilização de dados para desenvolvimento de produtos.

NFTs (tokens não fungíveis):

Estão revolucionando a forma como as marcas interagem com seus fãs, permitindo a criação de produtos digitais exclusivos e colecionáveis.

Diante de um mercado em forte expansão, há uma expectativa de que o setor de licenciados continue em alta nos próximos anos, influenciado pelo potencial de produtos voltados ao público infantil, que vêm ganhando cada vez mais espaço, sobretudo no varejo brasileiro. E essa crescente demanda promete travar uma disputa acirrada.

Marina Fraga é CEO da Oinc Filmes, estúdio de animação infantil criador do 3 Palavrinhas, canal infantil com mais de 10 milhões de inscritos. A executiva é responsável pelas diretrizes estratégicas da empresa, como expansão internacional e investimento em produtos licenciados.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades