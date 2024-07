Realização de lucros? Buffett vende R$ 8 bilhões em ações do Bank of America

A Berkshire Hathaway, holding do bilionário Warren Buffett, vendeu US$ 1,4 bilhão (R$ 7,85 bilhões, pela cotação atual) em ações do Bank of America, o segundo maior banco dos Estados Unidos. A venda foi registrada em um documento divulgado na SEC na sexta-feira, 19.

O momento da venda ocorre após as ações do Bank of America acumularem uma alta de 27,4% desde o início do ano e 62,9% em nove meses.

A Berkshire Hathaway ainda possui 998,96 milhões de ações do banco americano, sendo um dos maiores acionistas da empresa. Esta participação equivale a US$ 42,86 bilhões.

Gigante americano

As ações do Bank of America encerraram o último pregão cotadas a US$ 42,90, representando um valor de mercado de US$ 333,5 bilhões. Este valor é 3,5 vezes o tamanho da Petrobras, a maior empresa do Brasil.