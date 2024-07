Saiba como foi projetada a tocha olímpica, inspirada nos reflexos da Torre Eiffel sobre o rio Sena

Aos 50 anos, o designer francês do momento foi responsável pelo design da tocha que será acesa nos próximos Jogos Olímpicos de Paris e que já está percorrendo as ruas da Cidade Luz. Além disso, ostenta o título de Designer do Ano 2024 da feira de tendências Maison&Objet e figura entre os 100 designers destacados da Architectual Digest (AD), a plataforma de arquitetura, design e decoração europeia.

Dedicado a finalizar os detalhes da tocha olímpica que teve uma produção de 2 mil unidades (cinco vezes menos que em outras edições), responde por e-mail sobre o processo de design, a inspiração nos reflexos da Torre Eiffel (invertida) sobre o Sena e a frase de Victor Hugo que funcionou como gatilho ao esboçar o símbolo icônico dos Jogos Olímpicos.

"O material escolhido é aço reciclado 100%, que permite reduzir a pegada de carbono e garante resistência a qualquer clima", destaca Lehanneur sobre o objeto que não poderia pesar mais de 2 quilos, para que os atletas mais jovens possam carregá-lo com facilidade. De fato, ele conseguiu reduzi-lo para 1 quilo e meio.

"É um desafio trabalhar em um objeto que faz parte da história, que é ao mesmo tempo ritualístico e político", diz o designer que se move como peixe na água na dinâmica de trabalho multidisciplinar. Para este projeto, por exemplo, convocou um engenheiro "especializado em fogões a querosene para aventureiros alpinos extremos".

O design final resultou em um cetro de aço inoxidável na cor champanhe. A parte superior é formada por metal escovado fosco aerodinâmico e a metade inferior, polida e moldada, replica as suaves ondulações do rio Sena, que será um dos cenários principais da cerimônia de abertura, prevista para 26 de julho deste ano.

"Além de seus monumentos e gastronomia, Paris representa a arte de viver à beira d'água. O Sena é o laço e o coração pulsante da cidade. O design da tocha também se constrói sobre outros dois pilares: paz e igualdade. Desde o início, eles me pareceram as melhores encarnações dos Jogos de Paris", diz Lehanneur. E acrescenta: "A ideia de paz é transmitida através das curvas e linhas contínuas. Porque mesmo que os jogos sejam um espaço de competição e desempenho, a chama continua sendo um objeto de transmissão e incorpora os valores da paz. Neste sentido, concebo os jogos como suspensos no tempo, uma ambição fraterna que o esporte pode e deve trazer, independentemente das tormentas do mundo".

Para garantir que a chama permaneça acesa mesmo com ventos fortes, o designer adicionou uma abertura vertical que permite a circulação de ar. A tocha foi acesa pela primeira vez em Olímpia, na Grécia, em 16 de abril, seguindo a tradicional cerimônia que inclui uma jornada pelo Mar Mediterrâneo e várias etapas em cidades francesas. "Essência, equilíbrio e um trecho de Victor Hugo", afirma Lehanneur de seu bunker com impressão industrial nos arredores de Paris, no coração do bairro de Ivry-sur-Seine.

Ele se refere à motivação que encontrou na frase "A forma é a substância que emerge à superfície", do autor de Os Miseráveis. A partir do conceito de Victor Hugo, Lehanneur propôs transformar o conceito da tocha em um ícone funcional, com identidade, com sotaque francês e perspectiva de gênero. Este ano, os primeiros Jogos Paralímpicos serão celebrados paralelamente aos Olímpicos e a participação de atletas masculinos e femininos será igualitária.

"Era necessário que a tocha falasse de igualdade, paridade e equidade. E que, apesar de os jogos implicarem alta competição e super performance, este objeto fosse generoso, simbolizasse coesão e levasse as bandeiras do colaborativo", diz o designer que, para celebrar a ocasião, otimizou os elementos de simetria, equilíbrio e padrões uniformes que pretendem refletir a parte superior da tocha na inferior. Além disso, de longe, o dispositivo não apenas reflete a emblemática Torre Eiffel no rio, mas também se pode vislumbrar duas garrafas de champanhe abertas.

Uma reflexão própria sobre a história da civilização e da arquitetura que responde à grande pergunta: "O que eu realmente preciso?" "Escapar, decolar, respirar, viver. Estas são algumas ações que resumem o projeto que, como a tocha, também se baseia na ideia de independência e liberdade, longe de todo o barulho e densidade, em direção a algum outro lugar para se inventar e reinventar", responde o designer, que usou como referência os modos de habitação isolados, as soluções do iglu, da cabana e da iurta.

Esta reflexão, que ele aprofundou durante a pandemia, onde imaginou cenários de bolha compatíveis com universos íntimos e protegidos, o levou a projetar um quarto cápsula. "Era uma vez um sonho" responde à necessidade de conforto em nossos espaços vitais e às tecnologias de ponta que apresentam soluções e serviços inspirados na natureza. Este espaço foi projetado para a reabertura do Hôtel de Marc e foca nos rituais noturnos e na higiene do sono.

Colecionador de formas orgânicas

"Me alimento de geometrias complexas da natureza e de fenômenos racionais e irracionais. Quero que minhas peças sejam seres vivos; que pareçam respirar, sentir e continuar crescendo... Quero que sejam obras de arte e suportes para reflexão ou meditação. Sempre se trata de um equilíbrio entre matemática e magia, entre função e emoção", reflete Lehanneur, que na infância queria ser médico.

Ele começou seus estudos em Belas Artes, mas durou apenas um ano. "Nunca me imaginei trabalhando sozinho em um ateliê, procurando inspiração... Senti desde muito cedo que precisava de contextos e interações para criar. Precisava estar no centro de um ecossistema. Para ser honesto, naquela época eu não sabia nada sobre design, nem mesmo o nome de algum designer", confessa e lembra uma anedota que o marcou para sempre: "Durante a entrevista de admissão na École Nationale Supérieure de Création Industrielle em Paris, o júri me perguntou quem era meu designer favorito. Depois de um longo silêncio, respondi: 'o designer que inventou a primeira escada rolante'. Obviamente, não sabia seu nome, e o júri também não, mas a pergunta me permitiu transmitir a fascinação por este objeto surreal e mágico que colocava a escada em movimento. E ainda estou apaixonado por ela", brinca.

A anos-luz dessa entrevista, agora o designer francês pensa no futuro próximo e prepara sua chegada a Nova York, onde abrirá um estúdio no exclusivo arranha-céu Selene, com vista para o Central Park. "Concebo este espaço como o de um colecionador imaginário. Rodeado de beleza, suspenso no ar, como uma ilha no céu", diz sobre o novo bunker de luxo.

Sobre a convivência entre a artesanato tradicional e a inteligência artificial, prefere não estabelecer hierarquias entre processos e técnicas, nem enfrentá-los. "Eu os aprecio pelo que são quando foram criados ou inventados. Desde as pedras talhadas até o microprocessador, da caverna à espaçonave... São, ou foram, ótimos no contexto ou na era que os viu nascer. Dependendo do que quero expressar, os escolho, ou os reativo. Trabalhei com cerâmica esmaltada tradicional e encomendei fotos via satélite específicas ao mesmo tempo e com o mesmo propósito. É muito comovente reunir processos ancestrais e tecnologias mais contemporâneas no mesmo projeto. Também é uma maneira de integrar toda a história da humanidade em cada peça", conclui.