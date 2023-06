A Pequena Sereia: quais são os animais do filme na vida real?

A Pequena Sereia foi escrita pelo renomado autor dinamarquês Hans Christian Andersen. Publicado pela primeira vez em 1837, o conto narra a história de Ariel, uma jovem sereia encantadora que vive no fundo do mar. Em 2023, a Disney lançou um live-action que faz uma releitura deste clássico infantil. O longa é dirigido por Rob Marshall e estrelado por Halle Bailey .

Tanto no conto original quanto no live-action, os personagens da história chamam atenção do público. Embora seja uma obra de ficção, podemos explorar algumas características dos animais retratados e encontrar semelhanças com criaturas da vida real. Confira:

1. Linguado

O Linguado é retratado como um peixe leal e companheiro de Ariel. Acredita-se que ele tenha sido inspirado visualmente no peixe-anjo-real. Essa é uma espécie encontrada em recifes de coral tropicais. Sua coloração base varia de azul a verde-azulado, com listras verticais amarelas ou laranjas que atravessam o corpo. Além disso, ele tem uma faixa azul brilhante ao redor da cabeça, que se assemelha a uma coroa, contribuindo para seu nome comum.

2. Sebastião

Sebastião, o caranguejo amigo da Pequena Sereia, é retratado como um animal divertido e protetor. Os caranguejos têm uma quantidade variável de pernas, geralmente entre 8 e 10, e suas garras poderosas são adaptadas para várias funções, como alimentação, defesa e cavar tocas. Eles têm uma grande diversidade de formas, tamanhos e cores, desde os caranguejos-eremitas com suas conchas protetoras até os caranguejos-violinistas com suas garras desproporcionalmente grandes.

3. Sabidão

O Sabidão, ou Scuttle, é retratado como uma gaivota engraçada e desajeitada, com suas interpretações equivocadas sobre objetos humanos. As gaivotas são aves marinhas conhecidas por sua capacidade de voar, nadar e se alimentar tanto na água quanto em terra firme. Elas possuem asas longas e afiladas, adaptadas para o voo ágil e planado sobre as ondas do mar. Também têm um bico forte e afiado, adaptado para pegar peixes e outras presas.

4. Úrsula

Úrsula, a vilã da Pequena Sereia, é uma bruxa do mar com tentáculos. Estes tentáculos são semelhantes aos dos polvos. Estes cefalópodes são conhecidos por sua inteligência e habilidades de camuflagem. Eles podem alterar sua aparência e cores para se misturar com o ambiente, ajudando-os a se proteger de predadores e a caçar suas presas.

5. Ariel

Na história, Ariel é uma sereia jovem e curiosa, conhecida por sua bela voz e cauda de peixe. Na vida real, não existem sereias como as retratadas nos contos de fadas. No entanto, alguns mamíferos marinhos, como os golfinhos e baleias, têm uma forma de nadadeira caudal, que poderia ser comparada às das sereias.