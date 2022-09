A Pequena Sereia: crianças pretas se emocionam com representatividade; veja vídeos

No último domingo, 11, a Disney liberou ao público o novo teaser da versão live action de A Pequena Sereia. E a reação do público — em especial das crianças — viralizou nas redes sociais por causa da protagonista, Halle Bailey, uma atriz negra.

"Ela é negra?!", "Ela é como eu!", "Ela tem a pele marrom, igual a minha", "Mamãe, eles fizeram uma Ariel negra" foram algumas das falas das crianças que assistiram ao trailer, visivelmente emocionadas e animadas.

Vários vídeos foram divulgados no Twitter, Instagram e TikTok com a reação de adultos e crianças. A repercussão foi tão grande que até mesmo a atriz comentou no Twitter a reação do público.

"As pessoas me enviaram essas reações durante todo o fim de semana e estou realmente encantada. Isso significa o mundo para mim", escreveu.

people have been sending these reactions to me all weekend and i’m in truly in awe ♥️this means the world to me 💗😭 https://t.co/cuKjKN8nxH — Halle (@HalleBailey) September 12, 2022

O filme da Disney tem estreia marcada para maio de 2023 e conta com Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer-King (Príncipe Eric), Melissa McCarthy (Úrsula), Daveed Diggs (Sebastião) e Javier Bardem (Rei Tritão).

Veja os vídeos das crianças

Black kids reacting to the new little mermaid being black 🥰 pic.twitter.com/R7YhGU480M — viral posts (@BestViralPosts) September 13, 2022

Eu caí em lágrimas inesperadamente vendo reação dessas crianças a pequena sereia, nunca quando criança imaginei ver um desses personagem da cor da minha pele. Feliz por elas pic.twitter.com/HbpxsHzG6G — Petra⁷ Dia do Namjoon (@PE0PLEMYG) September 12, 2022

