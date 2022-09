Nomes de bebês "geeks": esse é um dos nomes mais populares inspirados na Marvel

Você chamaria seu bebê de Thanos? Pode parecer estranho, mas uma parte considerável dos pais que são fãs da Marvel e da Disney, nos Estados Unidos, consideraram esse nome desde a estreia de "Avengers: Infinity War" e "Avengers: Endgame".

Um levantamento do Organic Baby Formula, divulgado pela ComicBook, destaca que entre os nomes de bebê inspirados em personagens da Disney, "Thanos" aparece em nono lugar. À frente dele, dos personagens do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), apenas Quill — inspiração do "Lorde das Galáxias", protagonista do Guardiões da Galáxia — aparece (e em primeiro lugar de toda a lista).

Ao todo, mais de 3 mil bebês norte-americanos foram registrados com o nome "Thanos", conforme consta nos dados da Administração da Previdência Social nos Estados Unidos desde 2019.

Confira o ranking completo:

Quill (Guardiões da Galáxia) Kristoff (Frozen) Rey (Star Wars) Aladdin (Aladdin) Merida (Valente) Belle (A Bela e a Fera) Simba (O Rei Leão) Olaf (Frozen) Thanos (Vingadores) Timão (O Rei Leão) Nala (O Rei Leão) Kylo (Star Wars) Anakin (Star Wars) Moana (Moana) Flynn (Enrolados) Wanda (WandaVision) Leia (Star Wars) Valkyrie (Thor) Tiana (A Princesa e o Sapo) Elsa (Frozen) Cinderella (Cinderela) Naveen (A Princesa e o Sapo) Esmeralda (O Corcunda de Notre-Dame) Ariel (A Pequena Sereia) Sebastian (A Pequena Sereia) Loki (Thor) Aurora (A Bela Adormecida) Luke (Star Wars) Finn (Star Wars) Jasmine (Aladdin)

A popularidade do maior vilão da Marvel teve alta de 2.892 pontos no ranking de crianças batizadas com nomes de personagens da Disney, afirma a pesquisa.

LEIA TAMBÉM:

Marvel Studios confirma presença no D23 e promete anúncios e surpresas, confira programação

Mulher-Hulk: veja as novidades da série da Marvel que estreia amanhã no Disney+