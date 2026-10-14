Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sean Diddy deixa prisão em ambulância após incidente na cela; veja o que se sabe

Sean Combs foi encaminhado a um hospital em Nova Jersey após um incidente na prisão, informou o TMZ

Sean 'Diddy' Combs: rapper deixa prisão em ambulância após ferimento na cabeça

Sean 'Diddy' Combs: rapper deixa prisão em ambulância após ferimento na cabeça

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09h45.

Última atualização em 14 de outubro de 2026 às 09h48.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobrePrisões
Saiba mais
RESUMO ＋

O rapper Sean “Diddy” Combs, de 56 anos, foi levado a um hospital em Nova Jersey na madrugada de sábado após bater a cabeça em um beliche na prisão federal de Fort Dix, segundo o site TMZ. Uma fonte afirmou que o ferimento não apresentava risco de morte. A equipe de Combs ainda buscava confirmar as circunstâncias.

Sean “Diddy” Combs foi encaminhado a um hospital em Nova Jersey após, segundo o TMZ, bater a cabeça no beliche que fica acima do seu na prisão federal de Fort Dix, nos Estados Unidos.

O site divulgou o caso no domingo. Uma fonte ouvida pelo veículo afirmou que o rapper foi transportado de ambulância por volta da 1h da madrugada de sábado para receber atendimento. Segundo esse relato, o ferimento não apresentava risco de morte.

Sean Diddy, de 56 anos, estaria consciente e falando após o episódio. Sua equipe informou que ainda buscava esclarecer o ocorrido.

“Estamos cientes das notícias sobre Sean Combs e trabalhando para confirmar as circunstâncias”, declarou um representante. “A saúde e o bem-estar de Sean são nossa preocupação imediata”, acrescentou, ao agradecer às pessoas que entraram em contato.

O rapper foi preso em setembro de 2024 e posteriormente condenado pela Justiça dos Estados Unidos. A prisão ocorreu após investigações e denúncias de abusos e crimes sexuais.

Entenda a acusações contra Diddy

O julgamento contra o rapper Diddy começou neste mês nos Estados Unidos. Sean Combs, como é seu nome de nascimento, enfrenta acusações federais de tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição.

O caso ganhou visibilidade após a ex-namorada do cantor, a cantora Cassie Ventura, entrar com um processo contra ele em novembro de 2023. Entre as acusações da cantora estavam crimes como estupro, abuso físico e controle psicológico.

Naquele momento, o processo foi resolvido com um acordo de US$ 20 milhões, mas desencadeou novas denúncias e investigações — incluindo a de tráfico sexual.

O testemunho de Cassie Ventura

Cassie Ventura, figura central do caso, prestou mais de 20 horas de depoimento nos últimos sete dias.

Durante sua participação, a cantora detalhou episódios de violência física, abuso psicológico e práticas sexuais degradantes que, segndo ela, aconteceram com frequência durante os 11 anos de relacionamento com Combs.

Grávida de oito meses, ela relatou diversas situações em que foi coagida a participar dos chamados "freak offs" — festas sexuais organizadas por Diddy, frequentemente sob efeito de drogas e com registros em vídeo.

Um dos momentos mais marcantes do julgamento foi o depoimento de Regina Ventura, mãe de Cassie. Ela contou que, em 2011, precisou confrontar fisicamente Combs após ele agredir Cassie em um episódio de ciúmes envolvendo o rapper Kid Cudi.

Segundo Ventura, Cassie chegou a hipotecar a casa para pagar uma quantia exigida por Combs, temendo represálias.

Ex-assistente pessoal relata perseguição armada a Suge Knight

Outro destaque foi o depoimento do ex-assistente pessoal de Diddy, David James.

Ele descreveu uma noite em 2008 em que, após um encontro tenso com Suge Knight, Combs teria voltado armado ao local para confrontá-lo, aumentando ainda mais a tensão entre as costas leste e oeste do rap americano.

Marion Hugh "Suge" Knight Jr. é empresário do hip-hop conhecido por fundar a Death Row Records, gravadora que impulsionou artistas como Tupac Shakur, Dr. Dre e Snoop Dogg. Sean "Diddy" Combs é o empresário à frente da Bad Boy Records, gravadora da Costa Leste dos Estados Unidos.

A relação entre Suge Knight e Diddy é marcada por uma rivalidade histórica entre suas gravadoras nos anos 1990, envolvendo disputas pelo domínio do rap, tensões pessoais e conflitos que chegaram a envolver ameaças e confrontos diretos. A disputa influenciou fortemente a cultura do hip-hop americano daquela época.

Knight tem feito críticas públicas a Diddy, enquanto familiares de Tupac Shakur sugerem que conflitos envolvendo Diddy podem estar ligados às disputas entre as gravadoras.

Depoimento de Dawn Richard: agressão e ameaças

A cantora Dawn Richard, ex-integrante do grupo Danity Kane, relatou que presenciou Diddy agredindo brutalmente Cassie por motivos banais, como demorar para preparar um jantar.

Ela afirmou que, após o episódio, Combs tentou justificar a violência dizendo que era "paixão de casal" e chegou a ameaçar as testemunhas, dizendo que "pessoas desaparecem" quando falam demais.

Segundo relatos da promotoria e de Kerry Morgan, ex-melhor amiga de Cassie, Combs agredia a namorada por motivos triviais, como demorar no banheiro ou não atender o telefone.

Morgan descreveu um episódio em que viu Combs arrastar Cassie pelos cabelos e jogá-la no chão durante uma viagem à Jamaica.

Itens encontrados em hotel de luxo

Durante a investigação, agentes federais encontraram no quarto de hotel de Diddy em Nova York uma série de itens inusitados.

Entre eles estavam frascos de óleo de bebê, lubrificantes, pós cor-de-rosa (suspeitos de serem ecstasy) e luzes de festa usadas nos "freak offs".

Acordos milionários e vídeo de agressão

Cassie revelou que, além do acordo inicial de US$ 20 milhões, está prestes a receber US$ 10 milhões do hotel onde foi gravado o vídeo de uma agressão sofrida por ela em 2016.

O vídeo, exibido no tribunal, mostra Diddy agredindo Cassie em um corredor, fato que ele admitiu após a divulgação das imagens pela imprensa.

Celebridades citadas no julgamento

O julgamento também chamou atenção por envolver nomes como Britney Spears, Michael B. Jordan e Kid Cudi. Cassie relatou que seu breve envolvimento com Kid Cudi gerou uma onda de violência e ameaças por parte de Diddy.

Entre as acusações está a explosão do carro do rapper em 2012, supostamente a mando de Combs.

Cassie também testemunhou sobre o uso intenso de opioides por parte de Diddy. A cantora relatou um episódio em que ele teve uma overdose durante uma festa na Mansão Playboy, em 2012, pouco depois da morte de Whitney Houston.

"Freak offs": participação coagida

Cassie detalhou como, por "amor e medo", acabou participando dos "freak offs", festas sexuais organizadas por Diddy.

Nas festas, ela era obrigada a envolver-se com terceiros sob observação e direção do rapper, além de ser filmada e submetida a práticas degradantes.

'Perguntas frequentes'

O que aconteceu com Sean “Diddy” Combs na prisão? ＋

Sean “Diddy” Combs bateu a cabeça no beliche acima do seu na prisão federal de Fort Dix, segundo o TMZ. O rapper foi levado de ambulância a um hospital em Nova Jersey por volta da 1h da madrugada de sábado.

Qual era o estado de saúde de Diddy após o acidente? ＋

Diddy estaria consciente e falando após o episódio, segundo o relato publicado pelo TMZ. Uma fonte ouvida pelo site afirmou que o ferimento não apresentava risco de morte.

O que a equipe de Diddy disse sobre a hospitalização? ＋

A equipe de Sean Combs afirmou que trabalhava para confirmar as circunstâncias do ocorrido. Um representante declarou que a saúde e o bem-estar do rapper eram a preocupação imediata.

Por que Sean “Diddy” Combs está preso? ＋

Sean Combs foi preso em setembro de 2024 após investigações e denúncias de abusos e crimes sexuais e, posteriormente, condenado pela Justiça dos Estados Unidos. A matéria informa que ele enfrenta acusações federais de tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição.

Quais acusações Cassie Ventura fez contra Diddy? ＋

Cassie Ventura acusou Sean Combs de estupro, abuso físico e controle psicológico em um processo apresentado em novembro de 2023. Segundo o depoimento da cantora, ela também foi coagida a participar de festas sexuais organizadas por Diddy durante o relacionamento.

Acompanhe tudo sobre:CelebridadesPrisões

Mais de Pop

Quais filmes e séries assistir antes de 'VisionQuest', nova série da Marvel, no Disney+?

'Um Lugar Silencioso': dois primeiros filmes da franquia chegam à Netflix nesta semana

Quem saiu do MasterChef Profissionais 2026 ontem? Veja quem foi o segundo eliminado

'A Era do Gelo' domina o Top 10 da Netflix no Brasil com cinco filmes; veja o ranking

Mais na Exame

Brasil

Votação fim da escala 6x1: trabalhadores terão folga sábado e domingo?

Future of Money

Trezor reduz revendedores como 'medida preventiva' em meio a relatos de adulteração da Ledger

Mercados

Dona da Consul e Brastemp quer que o brasileiro troque o lixo da pia pelo triturador

Pop

Quais filmes e séries assistir antes de 'VisionQuest', nova série da Marvel, no Disney+?