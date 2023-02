2º dia de desfile das escolas de samba do Rio acontece nesta segunda; veja onde assistir e horários

Após as primeiras escolas passarem pela "passarela do samba" na noite deste domingo, mais seis escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro desfilam nesta segunda, 20, no Sambódromo da Marquês da Sapucaí, na zona central da capital.

Ao todo, 12 escolas de samba, divididas em duas noites de apresentação, disputam o título do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. No domingo, outras seis escolas passam pela Sapucaí. A apuração para definir a campeã de 2023 acontece na quarta-feira, 22, às 16h.

Entre os destaques da segunda noite de apresentação estão a Beija-Flor, que ficou em segundo lugar na disputa do último ano, e a Viradouro, que venceu em 2020. Confira os horários das escolas que se apresentam nesta segunda, 20:

Horário das Escolas de Samba do Rio neste domingo,19; veja ordem do desfile e Samba enredo

22h - Paraíso do Tuiuti

Samba enredo “Mogangueiro da cara preta”

23h - Portela

Samba enredo "O azul que vem do infinito"

00h00 - Vila Isabel

Samba enredo "Nessa festa, eu levo fé!"

01h00 - Imperatriz

Samba enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida"

02h00 - Beija-Flor

Samba enredo “Brava Gente! O grito dos excluídos no Bicentenário da Independência”

03h00 - Viradouro

Samba enredo sobre “Rosa Maria Egipcíaca”

Onde assistir ao vivo o desfile das escolas de Samba de SP

A primeira noite do carnaval carioca tem transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo g1.

O que é Samba Enredo?

O samba-enredo é a tradução musical do tema que a escola vai desenvolver ao longo da apresentação na avenida. Serve para que o público e os componentes da escola de Samba entendam o tema e é a trilha sonora da festa. Além disso, a música deve contagiar para que ganhe o público que acompanha o desfile e os jurados. O Samba Enredo é um dos quesitos avaliados na hora de escolher o vencedor do Carnaval.

Quem é a atual campeão do Carnaval do Rio?

A Acadêmicos do Grande Rio, que desfila neste domingo, venceu pela primeira vez o Carnaval do Rio em 2022. Com 269,9 pontos, a agremiação conquistou seu segundo campeonato no Grupo Especial numa disputa apertada com a Beija Flor, defina por três décimos.